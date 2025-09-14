Русскоязычным регионам востока Украины нужно предоставить право самоопределения, заявил британский музыкант Роджер Уотерс, основатель легендарной группы Pink Floyd в ходе выступления по видеосвязи на массовом протесте, прошедшем в Берлине в субботу. Он подчеркнул важность мирного урегулирования конфликта через демократические механизмы.

Музыкант предложил провести референдумы на подконтрольных Киеву территориях с преимущественно русскоязычным населением. По его мнению, это позволит жителям данных регионов самостоятельно определить свою политическую судьбу. Уотерс также отметил глубокое разделение Украины на пророссийский восток и антироссийский запад.

Позвольте местным жителям самим решать, хотят ли они оставаться частью Украины, управляемой последователями Степана Бандеры в Киеве, или стать частью Российской Федерации, — сказал он.

Выступление Уотерса сопровождало протест в центре Берлина у Бранденбургских ворот. Демонстрация была организована партией «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», участники акции выступили против поставок немецкого оружия в зоны боевых действий и призвали к мирному урегулированию конфликтов.