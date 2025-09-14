Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 02:08

Известный музыкант призвал дать востоку Украины шанс решить свою судьбу

Певец Роджер Уотерс призвал Запад дать востоку Украины право уйти в Россию

Роджер Уотерс Роджер Уотерс Фото: Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press

Русскоязычным регионам востока Украины нужно предоставить право самоопределения, заявил британский музыкант Роджер Уотерс, основатель легендарной группы Pink Floyd в ходе выступления по видеосвязи на массовом протесте, прошедшем в Берлине в субботу. Он подчеркнул важность мирного урегулирования конфликта через демократические механизмы.

Музыкант предложил провести референдумы на подконтрольных Киеву территориях с преимущественно русскоязычным населением. По его мнению, это позволит жителям данных регионов самостоятельно определить свою политическую судьбу. Уотерс также отметил глубокое разделение Украины на пророссийский восток и антироссийский запад.

Позвольте местным жителям самим решать, хотят ли они оставаться частью Украины, управляемой последователями Степана Бандеры в Киеве, или стать частью Российской Федерации, — сказал он.

Выступление Уотерса сопровождало протест в центре Берлина у Бранденбургских ворот. Демонстрация была организована партией «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», участники акции выступили против поставок немецкого оружия в зоны боевых действий и призвали к мирному урегулированию конфликтов.

референдумы
выборы
Украина
Роджер Уотерс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Высокопоставленного чиновника ТЦК задержали на Украине
Скандальный развод со Степаненко и отцовство в 75 лет: как живет Петросян
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.