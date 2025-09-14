Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 00:12

«Нет оружию!»: в Берлине прошла антиукраинская акция

Жители Берлина вышли на демонстрацию против вовлечения ФРГ в военные конфликты

Германия, Берлин Германия, Берлин Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

В центре Берлина у Бранденбургских ворот состоялась массовая акция протеста против вовлечения Германии в международные военные конфликты. Демонстрация была организована партией «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», участники акции выступили против поставок немецкого оружия в зоны боевых действий и призвали к мирному урегулированию конфликтов, пишет РИА Новости.

Протестующие несли совмещенные флаги России и ФРГ, а также палестинские флаги и плакаты с призывами остановить гибель мирного населения в секторе Газа. В митинге приняли участие известные общественные деятели и представители культуры.

Девиз мероприятия — «Остановите геноцид в Газе! Нет оружию в зонах боевых действий! Мир вместо гонки вооружений! — указали СМИ.

К демонстрантам по видеосвязи присоединились основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс и израильский историк Моше Цукерман, критикующий военные действия в Газе. Организаторы акции потребовали от правительства Германии прекратить поставки оружия, участвовать в мирных переговорах, а также выступили против размещения американских ракет на территории ФРГ и возобновления воинской повинности.

Ранее сообщалось, что во Франции не менее 175 тыс. человек приняли участие в массовых акциях протеста. В рамках движения „Заблокируем все“ по всей стране прошло 550 митингов.

