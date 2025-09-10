Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 20:31

Число протестующих во Франции перевалило за 150 тысяч человек

BFMTV: в акциях протеста во Франции приняли участие 175 тысяч человек

Общенациональные протесты под лозунгом «Заблокируем всё» начались во Франции Общенациональные протесты под лозунгом «Заблокируем всё» начались во Франции Фото: AP/ТАСС

Во Франции не менее 175 тысяч человек приняли участие в массовых акциях протеста, сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД. В рамках движения «Заблокируем все» по всей стране прошло 550 митингов.

Сегодня в движении «Заблокируем все» приняли участие не менее 175 000 человек, по всей стране прошло 550 митингов. Зафиксировано 473 ареста, в том числе 203 в Париже, — говорится в материале.

До этого сообщалось, что в Париже уже произошли первые столкновения с полицией. Участники выступают против планов сокращения бюджета, которые продвигал премьер Франсуа Байру, чью отставку принял президент Эммануэль Макрон. В Париже на площади у Северного вокзала собрались около тысячи человек, некоторые из которых скрывали лица под масками и балаклавами. Протестующие попытались проникнуть на территорию вокзала, но полиция применила слезоточивый газ для их разгона.

Политолог Павел Фельдман заявил, что протесты во Франции могут привести к досрочному завершению политической карьеры президента Эммануэля Макрона. По его мнению, волна общественного недовольства стала следствием экономических проблем и падения доверия к власти.

