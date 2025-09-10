Протестующие и сотрудники полиции во время акции протеста «Заблокируем все» в Париже

Протесты во Франции переросли в столкновения В Париже произошли столкновения полиции с участниками движения «Заблокируем все»

В городах Франции продолжаются масштабные акции протеста в рамках движения «Заблокируем все», а в Париже уже произошли первые столкновения с полицией, пишет BFM TV. Участники выступают против планов сокращения бюджета, которые продвигали премьер Франсуа Байру, чью отставку принял президент Эмманюэль Макрон.

В Париже на площади у Северного вокзала собрались около тысячи человек, некоторые из которых скрывали лица под масками и балаклавами. Протестующие попытались проникнуть на территорию вокзала, но полиция применила слезоточивый газ для их разгона.

Утром 10 сентября группы демонстрантов, пытавшихся перекрыть парижскую кольцевую дорогу, начали разжигать костры. Полиция задержала собравшихся и потушила огонь, который не причинил значительного ущерба. Протестующие также заблокировали доступ к нескольким учебным заведениям столицы, включая школу Элен-Буше в 20-м округе Парижа.

Сообщалось, что полиция Франции провела не менее 75 задержаний в столичном регионе. Всего по стране правоохранительные органы произвели 83 задержания. Активисты организовали перекрытия дорог в Лионе и Лилле. В Марселе на площади Жольет собрались несколько сотен протестующих, присоединившихся к общенациональным выступлениям.