Более 70 французов задержали в преддверии акции протеста Во Франции полиция задержала 57 человек в преддверии масштабного протеста

Полиция Франции провела как минимум 75 задержаний в столичном регионе к восьми утра (09:00 мск) среды, 10 сентября, сообщил телеканал BFMTV. Стражи порядка провели работу в преддверии масштабной акции протеста под лозунгом «Заблокируем все».

По данным правоохранительных органов, мероприятия прошли в Париже и его ближайших пригородах. В целом по стране правоохранители произвели 83 задержания.

Активисты уже организовали перекрытия дорог и другие акции в Лионе, Лилле и Гренобле. В регионе Иль-де-Франс власти предупредили о возможных перебоях в работе ряда железнодорожных линий, а у парижского вокзала Гар-дю-Нор усилили меры безопасности. В Марселе на площади Жольет собрались несколько сотен протестующих. BFMTV также отмечает локальные инциденты и затруднения движения в различных точках страны.

День мобилизации проходит спустя всего два дня после голосования о доверии правительству, которое подало в отставку. Организаторы заявляют о возможном участии в акции до 100 тысяч человек. Они намерены провести демонстрации по всей Франции.

Ранее первые патрули жандармов разместились в центре Парижа перед массовыми протестами. Власти мобилизовали 80 тыс. силовиков по всей Франции.