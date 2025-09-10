Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 10:45

Власти Франции массово заполняют улицы городов силовиками

Власти Франции приняли решение о мобилизации 80 тыс. правоохранителей

Общенациональные протесты под лозунгом «Заблокируем всё» начались во Франции Общенациональные протесты под лозунгом «Заблокируем всё» начались во Франции Фото: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA

Первые патрули жандармов уже разместились в центре Парижа в ожидании массовых протестов, передают «Известия». Власти привлекли 80 тыс. силовиков по всей стране. Ранее протестующие добились отставки премьера Франсуа Байру и теперь намерены «развить успех».

Ожидается, что на улицы Парижа выйдут минимум 100 тыс. человек. Префект парижской полиции предупредил о возможных блокадах, саботаже и «ударных действиях», отметив, что это событие мобилизует гражданское общество.

Ранее сотни парижан вышли на улицы, протестуя против возможного размещения европейских войск на Украине. Жители Франции выразили недовольство заявлениями президента Эммануэля Макрона и против участия страны в конфликте.

До этого доцент кафедры политического анализа и соцпсихологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что политика президента Франции может вызвать мятежи и протесты с требованием его отставки. Он напомнил о прошлых случаях свержения правителей в стране.

Кроме того, политолог Иван Мезюхо отметил, что Макрон сталкивается с более серьезными трудностями, чем во время протестов «желтых жилетов» в 2018 году. По мнению эксперта, добровольно французский лидер не уйдет со своего поста.

Франция
силовики
протесты
полиция
