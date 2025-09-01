День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 12:54

Франции предрекли мятежи и бунты из-за политики Макрона

Политолог Перенджиев: политика Макрона может привести к мятежу во Франции

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Политика президента Франции Эммануэля Макрона может привести к мятежам и бунтам среди населения с требованием отставки главы государства, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. Он напомнил, что в истории страны есть примеры свержения правителей.

Франция уже давала примеры, когда народ свергал узурпаторов, некоторых даже отправлял на гильотину. Сейчас такого, надеюсь, не будет, но все это может привести и к революционным выступлениям со стороны самих французов. Наверное, я бы не стал этого исключать, если Макрон будет держаться за власть и проводить ту же политику, которая ведет к ухудшению ситуации как внутри Франции, так и вокруг нее. Все это, конечно, может привести к серьезным народным выступлениям, а именно к мятежам и бунтам с требованием не только отставки правительства, но и самого Макрона, — высказался Перенджиев.

По его словам, причиной стало постоянное ухудшение социально-экономического состояния Франции, кризисы и повышение уровня преступности. Политолог подчеркнул, что французы видят все меньше возможностей искать защиту своих прав и свобод у государства.

Ранее ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров заявил, что юридических причин отстранить Макрона от власти нет. По словам эксперта, предложение лидера движения «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона является популистским.

Франция
Эммануэль Макрон
революция
Европа
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
