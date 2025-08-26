День знаний — 2025
26 августа 2025 в 14:55

Политолог ответил, могут ли свергнуть Макрона

Политолог Федоров: юридических причин отстранить Макрона от власти нет

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

Юридических причин отстранить президента Франции Эммануэля Макрона от власти нет, считает ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что предложение лидера движения «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона является популистским.

Это предложение популистского толка, потому что они прекрасно понимают, что причин свергнуть Макрона выразить ему вотум недоверие юридических нет. То, что его ненавидят многие французы и никак не дождутся, пока он уйдет с поста президента, это тоже факт. «Движение 10 сентября», Меланшон призывают к крайне левой всеобщей забастовке, — пояснил Федоров.

Он обратил внимание, что лозунг «Все блокируем», которым руководствуются предложившие устроить забастовку, говорит о недовольстве населения. По словам политолога, власти Франции не могут решить назревшие проблемы, а жизнь тем временем становится дороже. Федоров уточнил, что одной из сложностей для отстранения Макрона является сама процессуальная процедура. Так, отметил эксперт, должен вмешаться конституционный совет, а две палаты парламента должны набрать 60-70% голосов для объявления импичмента.

Свергнуть его очень тяжело и юридически, и процессуально. Это практически невозможно. Поэтому Макрон все время говорил, что он при любом раскладе будет дорабатывать до конца срока, то есть до 2027 года. Он по конституции уже два раза был президентом, поэтому не имеет права в третий раз участвовать в гонке. Так что пока ситуация такая, — заключил политолог.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру ранее сообщил, что вопрос недоверия правительству будет поставлен на повестку заседания парламента 8 сентября. По словам политика, он уже обратился к Макрону с просьбой провести встречу.

Эммануэль Макрон
Франция
импичменты
Европа
Мария Зеленина
М. Зеленина
Александр Ефимов
А. Ефимов
