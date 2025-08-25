В Венгрии раскрыли, на сколько зимних дней хватит запасов газа Глава администрации Гуйяш: Венгрии хватит запасов газа на 82 зимних дня

Венгрии хватит газовых запасов на 82 зимних дня, рассказал руководитель администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш. По его словам, которые передает РИА Новости, хранилища на данный момент заполнены на 64%.

Наши газохранилища заполнены на 64%… Если считать по потреблению всей страны, этого хватит на 82 зимних дня, — пояснил чиновник в ходе брифинга.

Ранее Гуйяш завил, что Украина недостойна быть в составе Евросоюза. По его словам, для страны-члена ЕС неприемлемо ставить под угрозу энергобезопасность других государств сообщества путем атак на газо- и нефтепроводы. Гуйяш призвал Киев прекратить удары по инфраструктуре «Дружбы» и напомнил, что Будапешт является важным поставщиком электроэнергии для украинской стороны.

Также политолог Владимир Корнилов не исключил, что Венгрия будет решать проблему с хамством президента Украины Владимира Зеленского и его офиса через США. Киев позволяет грубые высказывания в адрес тех государств, от которых он менее всего зависит, заметил эксперт. Он рассказал, что Будапешт вряд ли будет действовать напрямую.