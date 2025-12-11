Почему не работает WhatsApp 11 декабря: где сбои в России, разблокировка

Почему не работает WhatsApp 11 декабря: где сбои в России, разблокировка

Сегодня, 11 декабря, WhatsApp работает нестабильно в регионах России. Что об этом известно, где сбои, в чем причины, правда ли доступ к мессенджеру полностью ограничили, возможна ли разблокировка?

Где сбои WhatsApp в России сегодня, 11 декабря

В четверг, 11 декабря, WhatsApp работает со сбоями в десятках регионов, следует из данных на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Пользователи не могут отправить сообщение — текстовое или голосовое, получать и отсылать медиафайлы, такие как фото и видео, совершать звонки.

За сутки число жалоб на WhatsApp составило 146. Ранее этот показатель достиг отметки в 1011. Обращения распределились по регионам следующим образом: Москва — 23%, Санкт-Петербург, Нижегородская, Свердловская области — по 9%, Новосибирская область — 8%, Челябинская область — 7%, Самарская область — 5%, Ростовская, Оренбургская области, Краснодарский край — по 4%, Пермский край — 3%, Башкирия, Татарстан — по 2%, Волгоградская, Ленинградская области, Красноярский край, Пензенская область, Забайкальский, Приморский края, Иркутская область — по 1%.

«Не открывается веб-версия», «Не работает WhatsApp — сообщения и видео не отправляются», «На телефоне не отправляются даже текстовые сообщения», «Не открывается приложение», «Не загружаются медиа, задержка отправки сообщений», «Почему [через WhatsApp] нет связи?» — жалуются пользователи.

Почему не работает WhatsApp 11 декабря

Роскомнадзор с начала декабря начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений российского законодательства. В ведомстве подчеркнули, что мессенджер полностью заблокируют, если он так и не начнет выполнять требования российского законодательства.

«Рекомендуем переходить на национальные сервисы», — добавили в РКН.

По мнению депутата Госдумы Сергея Боярского, у WhatsApp было достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами, однако американская компания не предприняла даже попыток к этому.

Еще одним тревожным фактором стала утечка дипломатических переговоров, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. По его словам, в России пришли к выводу, что владельцы WhatsApp не только закрывают глаза на использование сервиса в противоправных целях, но и «сами в этом активно участвуют».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда полностью заблокируют WhatsApp в России

Полная блокировка WhatsApp в России может состоятся уже через два-три месяца, предположил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Он не исключил, что Роскомнадзор даст российским пользователям время перейти на альтернативные площадки.

«Я думаю, что до Нового года полной блокировки WhatsApp не будет. Десятки миллионов наших граждан привыкли к этому мессенджеру», — отметил он.

Шанс полной блокировки WhatsApp в России высокий, считает аналитик и эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский, а главная угроза, которую несет мессенджер, — потенциальная утечка личных данных.

Однако, возможно, в блокировке всего мессенджера нет необходимости, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Он отметил возможность точечных ограничений противоправных материалов.

Возможна ли разблокировка WhatsApp

Ранее в Сети появились сообщения, что смена языка интерфейса в смартфоне может «обойти» блокировку WhatsApp. Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров развеял этот миф — он подчеркнул, что утверждение не соответствует действительности.

«Это фейк, не имеющий технического обоснования. Блокировка работает на уровне сетевой инфраструктуры, и локальные настройки приложения на нее не влияют», — сказал Бедеров.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 декабря

Заминированные тылы, тактика «черного хода»: новости СВО на утро 11 декабря

Гороскоп 11 декабря: не упускаем возможности, достигаем компромисса