Заминированные тылы, тактика «черного хода»: новости СВО на утро 11 декабря

Российская армия дистанционно заминировала тыл ВСУ под Красноармейском, украинского бойца приговорили к пожизненному заключению за убийства военнопленных, ВС России применили тактику «черного хода» при освобождении Остаповского. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 10 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Комбриг ВСУ довел до приступа женщину-военнослужащего

На Сумском направлении скончалась военнослужащая Вооруженных сил Украины. По данным российских силовых структур, причиной смерти стал сердечный приступ, спровоцированный действиями командира бригады.

Женщина, занимавшая должность делопроизводителя в службе вооружения и логистики, скончалась после госпитализации. Обстоятельства, предшествовавшие трагедии, расследованию не подлежат, так как источником стала только одна сторона конфликта. Официального подтверждения или комментария от украинской стороны на данный момент не поступало.

Российские силы дистанционно заминировали тыл ВСУ

Инженерные подразделения российской армии провели дистанционное минирование в тылу противника на Красноармейском направлении. Система «Земледелие» позволила перекрыть пути отхода и логистические маршруты ВСУ без риска для саперов, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Расчет инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» из состава группировки войск «Центр» выполнил задачу по минированию участка местности в тылу украинских формирований. Данная технология кардинально отличается от классических методов.

Удар украинской артиллерии повредил больницу в Херсонской области

В результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по больнице в городе Алешки Херсонской области повреждено здание пищеблока, сообщил в Telegram-канале глава муниципального округа Руслан Хоменко. Нападение было совершено в обеденное время. Глава города подчеркнул, что больница стала оазисом для людей, не успевших эвакуироваться.

Также в полдень в Раденске БПЛА атаковал грузовой автомобиль. Транспорт был поврежден, но собственник не пострадал, добавил Хоменко.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Страсти бойцов ВСУ к розовой экипировке нашли объяснение

Популярность розового обмундирования среди бойцов ВСУ может свидетельствовать о большом количестве представителей ЛГБТ-сообщества (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в их рядах, предположил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, их наличие сегодня характерно для украинской армии.

В то же время «гламурную» форму можно рассматривать как обыкновенный «мужской прикол», добавил эксперт. Подобная шутка могла возникнуть в преддверии Нового года, констатировал он.

Украинец убивал пленных за одну фразу и сел на пожизненное

Военнослужащего Вооруженных сил Украины приговорили к пожизненному заключению за убийства российских пленных, сообщила объединенная пресс-служба Верховного суда Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале. Еще 10 июня 2025 года солдат ВСУ обнаружил в лесополосе двух военнослужащих российской армии и взял их в плен.

В ходе допроса пленные говорили патриотические лозунги, в том числе «Слава России», и выражали поддержку специальной военной операции. Эти слова вывели из себя солдата ВСУ. Он выстрелил военным в жизненно важные органы. Бойцы ВС РФ скончались от полученных ран.

Российская армия подошла к ВСУ с «черного хода» и освободила село

Российские войска применили нестандартную тактику при заходе в населенный пункт Остаповское Днепропетровской области, сообщил командир штурмового отделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток» с позывным Став. По его словам, подразделение зашло с тыла, откуда украинские силы не ожидали атаки.

Став отметил, что сначала украинские военные пытались отстреливаться, однако затем пустились в бегство. Он добавил, что бойцы ВСУ бросили оружие и начали покидать позиции.

Читайте также:

Наступление в Запорожье 10 декабря: как идет штурм Гуляйполя и Степногорска

Налет БПЛА на Москву, посудомойщица-террористка: ВСУ атакуют РФ 10 декабря

Наступление ВС РФ на Харьков 10 декабря: ВСУ попали в ловушку, мясорубка