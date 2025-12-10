Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 18:07

Российская армия подкралась к ВСУ «с черного хода» и освободила село

ВС России неожиданно для ВСУ зашли с тыла и освободили Остаповское

Читайте нас в Дзен

Российские войска применили нестандартную тактику при заходе в населенный пункт Остаповское Днепропетровской области, сообщил ТАСС командир штурмового отделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток» с позывным Став. По его словам, подразделение зашло с тыла, откуда украинские силы не ожидали атаки.

Противник не ожидал, что мы будем заходить именно с той стороны. Они нас с другой стороны ждали. А мы зашли, и подловили их, — объяснил командир.

Став отметил, что сначала украинские военные пытались отстреливаться, однако затем пустились в бегство. Он добавил, что бойцы ВСУ бросили оружие и начали покидать позиции.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ располагают авиационной техникой в количестве не более 35 единиц. По его словам, на украинских авиабазах остались в основном иностранные истребители. Военэксперт подчеркнул, что после успешного удара ВС РФ по авиабазе Константиново украинская армия переместила свои F-16 на отдаленные аэродромы на западе страны, а часть из них даже была переброшена в Румынию.

ВСУ
СВО
Украина
ВС РФ
Днепропетровская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США продлили одну лицензию в отношении ЛУКОЙЛа
В Петербурге рассмотрели более полусотни дел, связанных со «схемой Долиной»
В Госдуме ответили, кто может стоять за покушением на Миндича
Украинские власти задержали судно под чужим флагом
Политолог раскрыл, почему Зеленский согласился на выборы
МИД Литвы вручил ноту протеста поверенному в делах Белоруссии
В Европе изменили мнение о целостности Украины
Политик предупредил ЕС о последствиях блокады Калининграда
Украинец убивал пленных за слова «Слава России» и теперь сел на пожизненное
Картину известного художника продадут на аукционе за $1,5 млн в Москве
Политолог предположил, какая судьба может ждать Зеленского
Секрет идеального салата «Медвежья шубка» с тофу и яркими овощами
Пожар площадью 200 квадратных метров вспыхнул на рынке в Петербурге
Центробанк повысил курс доллара
На Украине увидели угрозу для одного города в ДНР
В Госдуме объяснили, зачем Трамп поднял вопрос коррупции на Украине
Блогера Ефремова осудили по делу о финансировании ФБК
В США оценили влияние освобождения Красноармейска на переговоры
Российские спецслужбы накрыли канал по легализации тысяч мигрантов
Влад Соколовский рассказал, когда поймают угрожавших его семье сталкеров
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.