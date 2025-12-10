Российская армия подкралась к ВСУ «с черного хода» и освободила село ВС России неожиданно для ВСУ зашли с тыла и освободили Остаповское

Российские войска применили нестандартную тактику при заходе в населенный пункт Остаповское Днепропетровской области, сообщил ТАСС командир штурмового отделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток» с позывным Став. По его словам, подразделение зашло с тыла, откуда украинские силы не ожидали атаки.

Противник не ожидал, что мы будем заходить именно с той стороны. Они нас с другой стороны ждали. А мы зашли, и подловили их, — объяснил командир.

Став отметил, что сначала украинские военные пытались отстреливаться, однако затем пустились в бегство. Он добавил, что бойцы ВСУ бросили оружие и начали покидать позиции.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ располагают авиационной техникой в количестве не более 35 единиц. По его словам, на украинских авиабазах остались в основном иностранные истребители. Военэксперт подчеркнул, что после успешного удара ВС РФ по авиабазе Константиново украинская армия переместила свои F-16 на отдаленные аэродромы на западе страны, а часть из них даже была переброшена в Румынию.