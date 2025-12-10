Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Перестает существовать»: стало известно, сколько авиации осталось у ВСУ

Военэксперт Матвийчук: у ВСУ осталось не более 35 единиц авиационной техники

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины располагают авиационной техникой в количестве не более 35 единиц, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, на украинских авиабазах остались в основном иностранные истребители.

Советская авиация, которая была на Украине, уже практически закончилась. Мы ее всю выбили. Им передавали чехи, словаки, поляки, болгары. Я полагаю, что эта авиация тоже уже перестает существовать. Я думаю, не более 30, максимум 35 единиц техники находится сегодня в рядах Вооруженных сил Украины. По моим данным, основу парка составляет там несколько десятков «сушек», в том числе Су-27, около 15 F-16, около пяти «Миражей», которые им поставили французы. То есть количество авиации, техники очень ограничено, — поделился Матвийчук.

Он подчеркнул, что после успешного удара ВС РФ по авиабазе Константиново украинская армия переместила свои F-16 на отдаленные аэродромы на западе страны, а часть из них даже была переброшена в Румынию. По его словам, ранее также появилась информация о готовности Польши передать Киеву несколько МиГ-29 в обмен на технологии для производства украинских дронов.

Ранее Генштаб Польши сообщил, что Варшава рассматривает возможность передачи Киеву списанных истребителей МиГ-29. Там подчеркнули, что это решение вписывается в общую стратегию союзников по поддержке Украины и укреплению безопасности на восточном фланге НАТО. Однако окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

