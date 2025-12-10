Наступление в Запорожье 10 декабря: как идет штурм Гуляйполя и Степногорска

Армия России продолжает штурм города Гуляйполе в Запорожской области. Как идет наступление на Запорожье 10 декабря, где есть продвижения ВС РФ?

ВС РФ продолжают штурм города Гуляйполе со стороны реки Гайчур, при этом нанося удары по логистике ВСУ к западу от города.

«ВС РФ заняли сельскохозяйственные постройки на северном въезде в город и увеличили зону контроля на окраинах более 1 км по фронту. Передовая позиция под огнем противника», — сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Военкор Евгений Поддубный отмечает, что на текущий момент весь город Гуляйполе находится под огневым контролем ВС РФ.

«Скрытное перемещение и смена позиций для противника невозможны. Подразделения беспилотных систем группировки „Восток“ и артиллерийские расчеты оперативно уничтожают силы и средства боевиков как в городской застройке, так и при попытке ВСУ осуществить подвоз резервов», — указывает Поддубный.

Telegram-канал «Архангел спецназа» пишет, что ВСУ не оставляют попыток стабилизировать ситуацию и не пустить ВС РФ через Гайчур.

«На линии боевого соприкосновения в больших масштабах забрасывают FPV-дроны для ударов по нашим позициям. На направлении Гуляйполя наши подразделения частично зачистили карман от Червоного и прошли к северо-восточной окраине города, где уже есть наше присутствие. ВСУ забросили в город и на дорогу к Варваровке отряды 142-й отдельной пехотной бригады. Также со стороны Воздвижевки наблюдается оборудование передовых КП для 33-го отдельного штурмового полка, который прибыл в количестве свыше 200 человек», — указывает канал.

Ранее 33-й ОШП обвинили в убийстве бойцов территориальной обороны ВСУ, которые оставили позиции. Предположительно, штурмовики выполняют роль заградотряда в Гуляйполе.

Украинский источник сообщил, что ВС РФ продвигаются на севере города в районе Гуляйпольского райавтодора. Сохраняется высокая интенсивность боевых действий.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно о наступлении ВС РФ в Запорожье 10 декабря, Степногорск, Остаповское

9 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Остаповское, который находится севернее Гуляйполя близ границы с Днепропетровской областью.

Telegram-канал «Рыбарь» отмечает что ранее из Остаповского ВСУ контратаковали в направлении Даниловки и Нечаевки.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Истратив силы в накатах, удержать Остаповское ВСУ не смогли. Тем самым российские подразделения расширили плацдарм на участке к северу от Янчура. Более того, дальнейшее продвижение вдоль трассы Р-85 на север становится еще более вероятным, тем более что противник активными действиями прореживает собственные оборонительные порядки. И теперь перед „Востоком“ открывается вариант новой битвы в междуречье: теперь рек Янчур и Волчьей», — пишет канал.

«Два майора» пишут, что обстановка на Ореховском направлении, в Приморском и Степногорске остается прежней. ВСУ используют огромное количество FPV-дронов, чтобы отбить атаки ВС РФ.

«Все небо в дронах, передвигаться крайне тяжело», — пишет «Дневник десантника».

В ответ российские бойцы ударами FPV и артиллерии наносят удары по многоэтажкам в Степногорске, где прячется противник, сообщил «Архангел спецназа».

WarGonzo пишет, что ВС РФ расширяют зону контроля в Приморском и Степногорске. По данным карт DIVGEN, в Степногорске отряды ВСУ оказались полностью окружены в районе многоэтажек, сейчас идет их уничтожение.

