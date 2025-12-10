США выходят из НАТО? Что предложили в Вашингтоне, реакция американцев

В конгресс США внесли законопроект о выходе из НАТО. Кто это предложил, примут ли этот законопроект, зачем это американцам?

Кто предложил США выйти из НАТО, чем обосновали

Конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси представил законопроект о выходе США из НАТО. Он объявил, что Североатлантический альянс является «реликтом времен холодной войны» и слишком дорого обходится американцам.

«Мы должны выйти из НАТО и пустить эти деньги на защиту нашей страны, а не социалистических стран. НАТО было создано, чтобы противостоять Советскому Союзу, который развалился больше 30 лет назад. С тех пор участие США обошлось американским налогоплательщикам в триллионы долларов и продолжает ставить Америку под угрозу быть втянутой в войны за рубежом. Конституция США не дает разрешения на вечные союзы с иностранными силами, наши отцы-основатели особо возражали против этого. Америка не должна платить за мировую безопасность — особенно в то время, пока богатые страны отказываются самостоятельно обеспечивать собственную!» — передает заявление Мэсси сайт конгрессмена.

Законопроект получил название «Закон о НАТО» (NATO Act). Он требует, чтобы президент США официально заявил о выходе из Альянса в соответствии со Статьей 13. В сенате США законопроект представил сенатор Майк Ли от Юты.

В пояснительной записке к законопроекту Мэсси напоминает, что Североатлантический договор, создавший НАТО, был подписан 4 апреля 1949 года с целью «уравновесить политическое и военное давление СССР в Восточной Европе». Незадолго до распада Советского Союза госсекретарь Джеймс Бейкер заверил советского лидера Михаил Горбачева, что НАТО не будет расширяться на восток. Вопреки этому, с 1999 года Альянс начал быстрое расширение, что было воспринято в Москве как постоянная угроза безопасности России. При этом в Альянсе отказались исключать его дальнейшее расширение.

«[СВО на Украине] наглядно показывает, что Россия готова использовать военную силу, чтобы отвечать на то, что считает угрозой своей безопасности», — подчеркивает Мэсси.

Томас Мэсси Фото: Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конгрессмен напомнил также, что в 2014 году на саммите в Уэльсе члены НАТО обязались направить не менее 2% своего ВВП на оборону. Спустя более чем 10 лет почти треть стран Альянса так и не выполнили эти обязательства. Поэтому, подчеркивает Мэсси, Европа должна самостоятельно позаботиться о своей безопасности, и участие США в НАТО этому только мешает.

«Членство в НАТО не соответствует интересам национальной безопасности Соединенных Штатов», — подводит итог республиканец.

Как реагируют на законопроект о выходе из НАТО в США и Европе

В комментариях в соцсети X (бывший Twitter) пользователи напомнили, что первым предложение о выходе из НАТО выдвинул президент Дональд Трамп еще в 2016 году. Некоторые поддержали законопроект.

«Проблем [с тем, чтобы получить одобрение президента] тут быть не должно», — заявил блог The Conservative Alternative.

«НАТО было создано, чтобы гарантировать безопасность Европы после Второй мировой. Если Европа кусает руку, которая защищала их 75 лет, пора сказать им: аревуар, ауфвидерзейн, чао, адьос, пока. И кстати: Статья 5 [о коллективной самообороне] является опциональной», — заявил сторонник Трампа с ником Mustang '72-'92.

«Но без НАТО кто же затащит нас в очередную сухопутную войну в Азии?» — иронизирует Dr. Insensitive Jerk.

Другие пользователи заявили, что Мэсси делает «большую ошибку».

«У нас холодная война — 2 с Китаем, хотим мы того, или нет. Если мы потеряем НАТО, останемся сами по себе. Или, хуже того, ЕС подружится с Китаем», — объявил американец Викаш Редди.

Дональд Трамп Фото: Official White House/Joyce N. Boghosian

На популярном форуме Reddit пользователи раскритиковали Мэсси.

«Оказывается, русские ухитрились победить в холодной войне через 30 лет после того, как она якобы закончилась (но не для них)», — написал Oxen_aka_nexO.

Некоторые обвинили в появлении предложения выйти из НАТО президента Дональда Трампа, который на самом деле находится в конфликте с Томасом Мэсси из-за материалов по делу Эпштейна.

«Наш президент — агент КГБ (теперь ФСБ)! Так что мы уже проиграли», — объявил LobsterParade.

Готовы ли США выйти из НАТО, позиция Трампа, мнения

Большинство сходится во мнении, что законопроект, внесенный Мэсси, не будет принят конгрессом. Пользователь Rolyat_Emad напомнил, что Мэсси недолго оставаться конгрессменом.

«Билль уйдет в пустоту, как и большинство таких законопроектов. Одно из любимых развлечений конгрессменов — запускать законопроекты, которые никто не принимает, как будто это уже достижение», — заявил он.

In-Pino-Veritas утверждает, что большинство в США категорически против выхода из НАТО.

Фото: Anna Ross/dpa/Global Look Press

«Многие думают, что если американцы голосовали за Трампа, и Трамп ненавидит Европу, то американцы ненавидят Европу. На самом деле недоверие к Европе и нелюбовь к НАТО разделяют очень немногие даже среди республиканцев. Все центры власти в США (финансовые, образовательные, культурные) в основном за Европу, за ЕС и за НАТО», — утверждает пользователь Reddit.

Политолог-американист Павел Дубравский заявил NEWS.ru, что законопроект о выходе из НАТО не наберет нужное количество голосов в конгрессе.

«Во-первых, есть закон, запрещающий президенту сделать это в одиночку. Во-вторых, не хватит голосов для такого решения. В-третьих, в Стратегии национальной безопасности США отражена необходимость НАТО и сохранения членства в Альянсе», — отметил Дубравский.

Американист Малек Дудаков в разговоре с NEWS.ru предположил, что выход из НАТО может стать «радикальным сценарием».

«Мы часто слышим заявления о том, что если НАТО не будет выполнять все свои обязанности и функции, то Штаты будут пересматривать свое участие. Другое дело, что, конечно, говорить о полном выходе США не приходится. Это самый радикальный сценарий, который американцы могут оставить напоследок», — высказался Дудаков.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов считает, что «Закон о НАТО» представляет собой попытку надавить на Европу, которая сопротивляется плану Трампа по урегулированию на Украине и пытается выстраивать торговые отношения с Китаем за спиной у США.

«Но надо все же понимать, что от НАТО в США не откажутся ни при каких обстоятельствах. Это не только огромный рынок оружия: администрация Трампа и республиканская партия находятся под гораздо большим влиянием оружейного лобби, чем демократы. Если рассматривать вопрос геополитики, то НАТО — это инструмент политического контроля над Европой, от которого Штаты не откажутся, как бы они ни пытались лепить изоляционизм», — уверен Родионов.

Читайте также:

«Герани» зажгли огромный костер под Одессой: удары по Украине 10 декабря

Наступление ВС РФ на Харьков 10 декабря: ВСУ попали в ловушку, мясорубка

«Есть два стула»: названы «плохой» и «очень плохой» варианты для Киева