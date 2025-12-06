«Есть два стула»: названы «плохой» и «очень плохой» варианты для Киева

Европейские дипломаты объявили, что у Украины есть только «плохой» и «очень плохой» варианты для продолжения конфликта с Россией. Что это значит, будут ли США и Евросоюз помогать Украине, чего добивается Владимир Зеленский?

Какой вариант назвали «очень плохим» для Украины

Источники Bloomberg в европейских дипломатических кругах уверены: если США откажутся от дальнейших усилий по разрешению конфликта на Украине и мирной сделки достичь не удастся, это будет худший вариант как для Киева, так и для Евросоюза.

Наихудший вариант, по словам анонимного чиновника из Западной Европы, если президент США Дональд Трамп решит отказаться от давления на Россию, а Пентагон введет запрет на применение ВСУ американских вооружений и перекроет обмен разведданными с Киевом. Тогда Европе придется решать все проблемы самостоятельно.

«Заявления [европейских политиков] о том, что ЕС стоит „плечом к плечу“ с Украиной „столько, сколько потребуется“, это не стратегия. Если США не будет, Европе придется решать, как долго она может позволить себе поставлять вооружения и финансировать Украину», — указывает бывший британский военный атташе в Москве и Киеве Джон Форман.

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Какой есть «плохой» вариант для Украины

Есть также «плохой» вариант: если США откажутся от усилий по урегулированию конфликта, но будут продавать Украине оружие и разведданные за деньги Евросоюза. В Брюсселе рассчитывают, что если Киев сможет продержаться зиму, то Россия столкнется с экономическим кризисом и утратит позиции на переговорах.

Однако неизвестно, насколько Европа готова продолжать финансировать Украину. Бельгия категорически отказалась от плана «репарационного кредита» для Украины, в этом ее поддерживают США. В то же время европейская экономика, по оценкам МИД РФ, с 2022 года потеряла до €1,6 трлн только из-за антироссийских санкций, и ее положение продолжает ухудшаться.

Европа, и в особенности Великобритания, продолжают надеяться на то, что Трамп передумает и вновь решит надавить на Россию. Дипломатический курс Вашингтона источники Bloomberg сравнили с «американскими горками»: президент США то проявлял благосклонность к России, то объявлял, что российское руководство якобы «стоит на пути к миру» и вводил новые санкции.

«Для [президента Украины Владимира] Зеленского есть только два стула: плохой и самый плохой», — иронически комментируют пользователи в Сети.

Чего больше всего боится Европа, грозит ли раскол Западу

Лидеры «коалиции желающих», группы европейских стран, которые хотят продолжать поддерживать Украину, считают главной проблемой разрыв в позициях между политиками в США и Европе. Без военной и финансовой мощи США Евросоюз не готов к противостоянию на Украине.

«Европа привыкла к гарантиям безопасности со стороны США, долгие годы не вкладывалась в оборону, игнорировала признаки раскола, не подготовилась. Признаки провала стратегического мышления теперь налицо», — объявил Форман.

Фото: Jürgen Schwenkenbecher/Global Look Press

В такой напряженной ситуации Вашингтон опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. Она вызвала шок в Европе: хотя конфликт на Украине еще не закончился, Россия и Китай больше не упоминаются как «стратегические противники» для США, а самой крупной проблемой называется ситуация в Европе, «которая рискует быть стерта миграционными потоками, если не поменяет свою культуру и политику».

«Послание со стороны США максимально ясное», — констатирует Bloomberg.

