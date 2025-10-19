Трамп не услышал мольбы Зеленского? Что он сказал о Tomahawk и судьбе Киева

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может дать Киеву крылатые ракеты «Томагавк». Какая судьба ждет Украину, какое будущее глава Белого дома видит для России и США?

Что ответил Трамп на призывы дать «Томагавки»

После телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и встречи в Вашингтоне с украинским лидером Владимиром Зеленским Трамп выступил в программе Sunday Morning Futures на телеканале Fox News, где прокомментировал свою политическую позицию.

Трамп подчеркнул: США сами нуждаются в крылатых ракетах Tomahawk, пока он не планирует давать их Украине. Ранее на передаче «Томагавков» настаивал Зеленский в ходе встречи с президентом США 17 октября, однако Трамп «не проявил гибкости в данном вопросе», сообщило издание Axios.

По сообщениям американских СМИ, переговоры с Зеленским продолжались 2,5 часа, и Трамп резко оборвал разговор, заявив: «Ладно, посмотрим, что будет».

«Мы не можем дать больше оружия Украине, просто не можем. Я был очень добр к президенту Зеленскому и к Украине, однако мы не можем… Если кратко, я просто не могу ставить под угрозу Соединенные Штаты», — объявил Трамп в эфире Fox News.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Трампа, что передача Киеву крылатых ракет, способных нести ядерное оружие, станет очень опасной эскалацией в отношениях между Россией и США.

Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

«„Томагавков» не будет — и точка», «Трамп не услышал мольбы Зеленского», — прокомментировали ситуацию пользователи Telegram.

Что придется потерять Украине ради мира с Россией

Ранее The Washington Post утверждал, что в ходе телефонного разговора с Трампом 16 октября Путин потребовал, чтобы ВСУ покинули территорию ДНР. На том же в ходе переговоров с Зеленским настаивал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Путин якобы заявил, что Россия уступит Украине части Запорожской и Херсонской областей, пишут СМИ.

Однако Зеленский 19 октября заявил, что Украина «не подарит России ни одной награды за злодеяния». Позже в интервью американскому телеканалу NBC он призвал к прекращению боевых действий по текущей линии фронта и призвал пригласить Киев к участию в переговорах в Будапеште.

Трамп считает, что конфликт на Украине в любом случае завершится утратой Киевом определенных территорий. Так он ответил на вопрос ведущей, согласится ли Путин на прекращение конфликта «без изъятия значительной собственности у Украины».

«Что ж, что-то он возьмет, они ведь воевали», — ответил Трамп.

Запорожская и Херсонская области в их территориальных границах, наравне с ДНР и ЛНР, вошли в состав России по итогам референдумов 30 сентября 2022 года. Ранее в Москве неоднократно указывали, что Конституция России не позволяет «торговаться» или «обменивать» территории РФ.

Кроме того, Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивали, что Россия не станет останавливать боевые действия для переговоров. Москва исходит из того, что любую паузу Киев и его союзники на Западе используют для перевооружения и пополнения ВСУ, что продлевает конфликт и делает его более ожесточенным.

Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какое будущее видит Трамп для России и США

Трамп выразил уверенность, что сможет урегулировать конфликт на Украине и видит большие перспективы в отношениях России и США.

«Я думаю, мы сможем добиться успеха с Россией. Это непросто. <…> Есть война, но есть и великолепный потенциал для торговли, я надеюсь, у нас все получится», — объявил он.

