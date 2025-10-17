Зеленскому устроили «холодный душ» в Вашингтоне: получит ли Киев Tomahawk?

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа резко изменил политический расклад накануне визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон. Что произошло, как его встретили в аэропорту, дадут ли Украине ракеты «Томагавк», где намечается встреча Путина и Трампа?

Кто встретил Зеленского в аэропорту Вашингтона

16 октября Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с Трампом. Telegram-канал Bloomberg пишет, что в аэропорту имени Даллеса президента Украины не встречал никто из официальных лиц США, на взлетно-посадочной полосе не было ни американского почетного караула, ни приветственных знаков. Для того чтобы дать репортерам кадры «торжественной встречи», Зеленскому пришлось пожимать руки главе офиса президента Украины Андрею Ермаку, его сопровождающим, а также пилотам и стюардессам его самолета.

«Зеленскому устроили „холодный душ“ в Вашингтоне», «В США просто наплевали на прилет Зеленского», — пришли к выводу пользователи Telegram.

Зачем Зеленский приехал в США, чего ожидают от встречи с Трампом

В пятницу, 17 октября, должны состояться переговоры между Зеленским и президентом США. До встречи с Трампом украинский президент собирался провести встречи с представителями военно-промышленного комплекса (Raytheon и Lockheed Martin), а также энергетических компаний и министром энергетики США Крисом Райтом.

Ермак рассказал Axios, что приглашение в США поступило после телефонного разговора с Трампом «неделю назад».

В соцсетях Зеленский подчеркнул, что считает главной задачей получить в США системы ПВО, ракеты для них, а также истребители F-16. Кроме того, в ходе встречи с Трампом он собирается попросить США передать на вооружение ВСУ крылатые ракеты Tomahawk, способные поражать цели глубоко в российском тылу.

В Кремле ранее неоднократно подчеркивали, что передача Украине «Томагавков» станет «очень серьезной эскалацией» и крайне негативно отразится на отношениях с США.

Мировые СМИ отмечают, что позицию Трампа на предстоящих переговорах предсказать трудно. Ранее он угрожал дать Украине «Томагавки», однако может передумать.

«Какого Трампа Зеленский встретит сегодня?» — задается вопросом немецкий Bild.

Даст ли Трамп «Томагавки», как поменялась позиция США

Между тем Трамп утром (по времени США) 16 октября объявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. В соцсети Truth Social он сообщил, что «добился большого прогресса по Украине».

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Выступая перед прессой в Белом доме, американский лидер признался, что не хочет отдавать «Томагавки» Украине. Ранее издание Financial Times сообщало, что США якобы могут передать Киеву не более 50 крылатых ракет.

«Нам нужны „Томагавки“ — у Соединенных Штатов их много, но они нам нужны. Мы не можем истощать их для нашей страны. Они нам тоже нужны», — заявил Трамп.

Президент США заявил, что планирует провести встречу с Путиным в столице Венгрии Будапеште. Перед этим, уже на следующей неделе, пройдут «переговоры на высоком уровне» между Россией и США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор. По его словам, главной темой была успешная поездка американского президента на Ближний Восток. По поводу «Томагавков», сказал Песков, «президент России максимально четко объяснил позицию России». Помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил: Путин «сказал Трампу, что „Томагавки“ не изменят ситуацию на поле боя, но повредят отношениям России и США и мирному процессу».

Когда и где состоятся переговоры Путина и Трампа, что известно

Утром 17 октября Путин созвонился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщили в Кремле. Содержание разговора Песков не уточнил.

Между тем сам Орбан заявил, что саммит с участием Путина и Трампа может состояться через две недели. В Венгрии уже создан оргкомитет по подготовке визитов двух лидеров. По его словам, госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров «попытаются решить оставшиеся вопросы в течение недели, а затем, через неделю, они уже смогут приехать сюда, в Будапешт».

Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

Объявление Орбана вызвало острую реакцию в европейских СМИ. Sky News отмечает, что саммит в Венгрии станет для Путина первым визитом на территорию ЕС с начала СВО. При этом американское агентство Axios выяснило, что Зеленский ничего не знал о том, что Трамп собирается провести встречу с Путиным: он и его команда узнали о договоренностях уже по прибытии в Вашингтон.

«Киев ожидал встречи с Трампом и надеялся получить ракеты Tomahawk, но услышал о мирном саммите США — Россия в Будапеште — стране, которую считают одной из наименее дружественных к Украине», — констатирует Axios.

