«Томагавки» ударят по Трампу? О чем предупредил Медведев, угроза всему миру

Передача Киеву крылатых ракет «Томагавк» обернется серьезнейшей угрозой для США, предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В чем главная опасность «Томагавков» для России, Штатов и всего мира, готов ли американский президент Дональд Трамп дать такое оружие Киеву?

В чем главная угроза от «Томагавков», что сказал Медведев

Медведев резко отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о возможной передаче Украине американских крылатых ракет «Томагавк». Пока Трамп пытается «в сто первый раз» угрожать России, он предлагает действия, которые несут угрозу для всего мира.

«Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа. Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение „Томагавков“ от обычного в полете невозможно. Пуск их будет осуществлять не Киев, а именно США. Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно!» — объявил Медведев, сопроводив послание картинкой с «подводной лодкой в степях Украины».

В Кремле поддержали позицию Медведева: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что нет никаких сомнений в том, что в запусках «Томагавков» будут участвовать военные специалисты из США, что вынудит Россию реагировать жестко.

Ранее Песков отмечал: хотя сами «Томагавки» не способны изменить ситуацию на фронте в зоне СВО, Кремль считает, что Киев способен оснастить их грязной бомбой. В этом случае Россия будет вынуждена реагировать в соответствии со своей ядерной доктриной.

«Вот представьте себе: ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации?» — задал вопрос Песков.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что сказал Трамп, будет ли поставлять «Томагавки» на Украину

О том, что президент Украины Владимир Зеленский запросил у американцев поставить для ВСУ американские крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk, стало известно в октябре 2024 года. «Томагавки» попали в секретный «план победы», представленный Киевом администрации экс-президента Джо Байдена. СМИ сообщают, что в случае размещения Tomahawk на Украине в зоне поражения ракет окажутся Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, а также, к примеру, резиденции президента России в Ново-Огарево и на Валдае.

Источник The New York Times сообщил, что Зеленскому было отказано: Киев так и не предоставил Вашингтону убедительных доводов для использования оружия такой дальности, а список потенциальных целей в России превысил количество ракет, которое могли бы дать не только США, но и другие союзники.

В сентябре 2025-го про «Томагавки» для Украины заговорил Трамп. На фоне сообщений американских СМИ, что США выполняли для ВСУ работу по наведению беспилотников на российские НПЗ и военные заводы, новости были с раздражением восприняты в России. При этом Зеленский рассказал, что немедленно потребовал еще оружия: HIMARS и ATACMS, в наведении которых также должны участвовать американские специалисты. В Евросоюзе горячо приветствовали новое вооружение для Киева, несмотря на угрозу эскалации конфликта.

Однако Трамп до сих пор так и не дал согласия на передачу «Томагавков». Более того, 12 октября он признал, что использует вопрос о поставках крылатых ракет, чтобы оказывать давление на Россию.

«Если честно, я собираюсь поговорить с русскими об этом: хотят ли они, чтобы „Томагавки“ полетели в их сторону? Я так не думаю! Я сказал Зеленскому, что мне надо будет поговорить об этом с русскими, потому что „Томагавки“ — это новый агрессивный шаг, и мы это понимаем. <…> [Я скажу Путину: ] „Смотри, если этот конфликт не будет разрешен, я дам им „Томагавки“!» — заявил Трамп журналистам по пути в Израиль.

Telegram-канал INSIDER-T утверждает, что в Кремле уже есть мнение по этому вопросу: Россия не поддастся на давление.

«Если Вашингтон рассчитывает испугать Москву, он ошибается. Мы воспринимаем это как еще один шаг к окончательному разрыву иллюзий о диалоге. Путин не ведется на угрозы, а Трамп, пытаясь показать жесткость, лишь подталкивает отношения к новой фазе холодной конфронтации», — заявили источники.

Пользователи Сети предположили, что в реальности Украине никогда не дадут «Томагавки», особенно теперь, когда США ясно дали понять, чем это может обернуться для всего мира.

«Вот и утритесь своими угрозами!» — отметил один из комментаторов.

