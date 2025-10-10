Зеленский намекнул Трампу, что Tоmahawk ему будет мало

Зеленский намекнул Трампу, что Tоmahawk ему будет мало Зеленский обсудил с Трампом поставки реактивных систем HIMARS и ракет ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которых обсуждался вопрос поставок современных видов вооружений, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на BBC. Центральной темой беседы стали реактивные системы залпового огня HIMARS и управляемые ракеты ATACMS.

Встреча политиков состоялась в Нью-Йорке и затронула несколько ключевых позиций в сфере военно-технической помощи. Украинская сторона проявила заинтересованность в получении дополнительных систем, помимо ранее упоминавшихся.

Мы разговаривали с президентом Трампом во время нашей встречи в Нью-Йорке не только о Tоmahawk. Мы говорили о HIMARS, и я упомянул об ATACMS, — подчеркнул Зеленский.

При этом существенным моментом является то, что украинский лидер не стал раскрывать реакцию и конкретные ответы американского президента на свои запросы. Отсутствие информации о позиции Трампа относительно перспектив поставок оставляет вопрос открытым для дальнейшего анализа.

Ранее американский общественный деятель и представитель антивоенного и антиядерного движения Грег Мелло заявил, что возможные поставки Вашингтоном крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») Киеву стали бы «серьезной стратегической эскалацией» конфликта на Украине. По его словам, перед президентом США стоит серьезный выбор.