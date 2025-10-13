Одесса полыхает, масштабные отключения света: удары по Украине 13 октября

В нескольких регионах Украины вновь начались блэкауты после прилетов. Сколько БПЛА и ракет запустили 13 октября, где произошли масштабные отключения света, что известно о целях ударов, как полыхает Одесса?

Сколько БПЛА ударили по целям на Украине 13 октября

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 13 октября Россия запустила по целям на Украине 82 ударных БПЛА (типа «Герань-2» и «Гербера»).

ВСУ признают попадания 13 БПЛА в семи районах, а также падения сбитых беспилотников в двух местах. При этом реальное количество ударов может быть больше: российские источники сообщают о применении баллистической ракеты «Искандер-М» по цели в Нежине, о которой украинская армия умалчивает.

«Удары зафиксированы по восьми областям, с наибольшей активностью в Харьковской, Одесской и Сумской. Главные направления атак — энергетическая и транспортная инфраструктура, склады снабжения и военные объекты. Характер атак — комбинированный, с применением ракет, корректируемых авиабомб и БПЛА, преимущественно в ночное и утреннее время», — сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Утром 13 октября удары по критической инфраструктуре на Украине продолжаются, в воздухе находится несколько БПЛА, пишут украинские источники.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе в Одессе 13 октября

Как утверждается, массированный ночной удар «Гераней» пришелся по Одессе. По данным мониторинговых каналов, цели в городе атаковало не менее 17 БПЛА.

Местные СМИ сообщили, что целью российских беспилотников стали склады. Возник масштабный пожар на площади более 5000 кв. м. Возгорание охватило несколько складских помещений.

Telegram-канал «Синяя Борода» утверждает, что целью «Гераней» стали склады с иностранной военной помощью ВСУ.

«Это ад на земле — огромная площадь пожара», «Одесса полыхает в чудовищном огне», — комментируют прилет пользователи Telegram.

Где на Украине начались блэкауты 13 октября

Украинская энергетическая компания ДТЭК официально заявила об «экстренных» отключениях света в Днепропетровской и Донецкой областях. Кроме того, сообщается об экстренных отключениях в Сумской, Полтавской и Кировоградской областях.

Telegram-канал «Рыбарь» отметил, что неделя с 6 по 12 октября стала одной из самых тяжелых для энергетики Украины с начала СВО.

«В Киеве основной удар пришелся по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, что привело к разрыву энергетического коридора между АЭС на западе и восточными регионами страны. Удары также нанесены по энергетическим объектам в Кривом Роге, Днепропетровске, Кременчуге, Запорожье, Каменском, Зеленодольске и Каневе. Подтверждено поражение Кременчугской, Среднеднепровской и Днепрогэса, Приднепровской и Криворожской ТЭС. Это вызвало аварийные отключения и нестабильность подачи электроэнергии в прилегающих районах. В Одесской области атакованы ПС „Усатово“ и „Лузановка“, тысячи потребителей в регионе остались без света. В оккупированной части ДНР прилеты пришлись по Славянской ТЭС, что привело к веерным отключениям на всей подконтрольной ВСУ территории. На севере зафиксированы удары по подстанциям в Черниговской и Сумской областях. Отмечены перебои в Конотопе и Нежине, которые привели к задержкам и отмене десятков железнодорожных рейсов. Точечные удары также нанесены по ПС „Бавария“ и „Южкабель“ в Харькове», — уточнил источник.

По версии канала, уровень устойчивости энергетической системы Украины приближается к критическому порогу, при этом последствия ощущаются даже в регионах, где не было прилетов.

Какие еще цели поражены на Украине 13 октября

Мониторинговые Telegram-каналы сообщили о серии ударов «Гераней» в Харькове: один из прилетов состоялся около девяти утра, при этом тревога не объявлялась. Вечером 12 октября под удар попали цели в Шостке Сумской области.

Также «Герани» наносили удары в Николаевской области и Краматорске. Telegram-канал «Донбасский партизан» указывает, что целями в городе стали здание управления полиции, здание Донецкой торгово-промышленной палаты, швейная фабрика и складская зона.

Единственная ракета, «Искандер-М», около пяти утра ударила по цели в Нежине (Черниговская область). Удары продолжились утром 13 октября. Целью стали ремонтные цеха и объекты связи (вышки, станции), утверждает блогер Олег Царев.

