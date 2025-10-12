Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог получить миллион фунтов стерлингов за срыв мирных соглашений Москвы и Киева в марте 2022 года. Кто тот бизнесмен, который ему заплатил, почему он хотел конфликта на Украине?

Кто заплатил Борису Джонсону за разговор с Зеленским

Масштабная утечка документов и файлов из офиса экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона отчасти раскрыла его роль в конфликте на Украине. Материалы, опубликованные американской НКО Distributed Denial of Secrets (DDoS) под названием «Досье Бориса» (Boris Files), раскрыли, как Джонсон зарабатывал, после того как со скандалом покинул свой пост в сентябре 2022 года, и как он лоббировал бизнес-интересы на посту главы правительства Великобритании.

The Guardian пишет, что среди документов появились данные о получении Джонсоном £1 млн (108 млн рублей). Эти деньги дал транснациональный бизнесмен Кристофер Харборн. Вскоре после того, как Джонсон покинул пост премьера, бизнесмен перевел деньги на счет созданной им фирмы.

СМИ предположили, что деньги стали платой за лоббистские усилия Джонсона на Украине. Как в ноябре 2023 года рассказал лидер партии президента Украины Владимира Зеленского нардеп Давид Арахамия, именно Джонсон был человеком, который уговорил украинского лидера отказаться от мирного соглашения с Россией в марте 2022 года и выступал за «войну до последнего украинца».

Борис Джонсон и Владимир Зеленский Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто такой Кристофер Харборн, чем он занимался на Украине

Кристоферу Харборну 62 года, он родился в Великобритании, но более 20 лет живет в Таиланде. У него есть таиландское гражданство и паспорт на имя Чакрита Сакункрита. В судебном иске к The Wall Street Journal Харборн назвал себя «чрезвычайно частным лицом» — в том смысле, что он не допускает распространения сведений о себе и якобы не участвует в политической жизни.

Между тем Харборн хорошо известен в политической жизни Великобритании как спонсор правых партий. Он принимал активное участие в продвижении Брексита, выхода Великобритании из Евросоюза, и пожертвовал £10 млн «Партии Брексита» правого лидера Найджела Фараджа (сейчас это крупнейшая оппозиционная антимигрантская партия Reform UK) и £1 млн партии консерваторов, которую возглавлял Джонсон. По крайней мере дважды за это время Харборна видели в Чекерс-Корте, загородной резиденции премьер-министра Великобритании, причем один раз он прилетел на личном вертолете.

Точное состояние Кристофера Харборна неизвестно: СМИ оценивают его в $18–25 млн, однако в реальности оно может быть куда больше. Сам он себя описывает как «цифрового кочевника». Его доходы связаны со множеством отраслей: поставки авиационного топлива, трансграничные денежные переводы, искусственный интеллект, криптовалюты (Харборн одним из первых стал скупать биткоин в 2011 году и Ethereum — в 2014-м).

Кроме того, Харборн связан с оборонной промышленностью: у него есть доли по крайней мере в трех компаниях из этой отрасли. В том числе 13% — в QinetiQ, британской компании с доходом почти £2 млрд, которая специализируется на новых военных технологиях, в частности, на БПЛА «Баньши» и роботах для разминирования, поставляемых на Украину. Именно в связи с этими поставками Харборн в сентябре 2023 года лично приезжал в Киев — данные «Досье Бориса» говорят о том, что бизнесмен мог участвовать в закрытых переговорах с украинцами о создании военно-конструкторского центра. В документах он был обозначен в качестве «советника Бориса Джонсона».

Экс-премьер нагрубил в ответ на вопросы The Guardian о том, какие отношения связывают его с Харборном.

«Ваши жалкие недостатьи <…>, похоже, в основном основаны на незаконных вбросах русских хакеров. Постыдились бы! Может, вам поменять название на „Правда“? Вы пишете чушь и работаете на Путина!» — объявил Джонсон порталу The Guardian, который долгие годы придерживается антироссийской позиции.

