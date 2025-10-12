Джонсона заподозрили в получении целого состояния благодаря Украине The Guardian: Джонсон мог получать деньги за лоббирование конфликта на Украине

За лоббирование украинского конфликта бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог получить 1 млн фунтов стерлингов (107 млн рублей) от бизнесмена Кристофера Харборна, которого называют одним из самых крупнейших и самых скрытных политических спонсоров Великобритании, пишет The Guardian. Это подтверждает утечка документов, которая получила название «досье Бориса».

Их связь вышла на новый уровень во время совместной поездки на Украину в сентябре 2023 года. Тогда Джонсон сопровождал Харборна в двухдневном визите в Киев и Львов, где состоялись встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министрами, военными и участниками форума «Ялтинская европейская стратегия».

Организаторы поездки зарегистрировали Харборна как советника офиса Бориса Джонсона, включив его в состав официальной делегации. На фотографиях и в программе мероприятий бизнесмен постоянно находится рядом с бывшим премьером.

Особый интерес вызывает то, что Харборн является крупнейшим акционером оборонного концерна QinetiQ, поставляющего Украине беспилотники Banshee и роботов-саперов. Этот факт придает визиту дополнительный оттенок и вызывает вопросы о возможном лоббистском подтексте поездки.

Борис Джонсон в ответ на запрос The Guardian заявил, что публикация «играет на руку российской стороне» и назвал материал результатом атак хакеров. Представители Харборна в свою очередь утверждают, что миллионное пожертвование не связано с бизнес-интересами и направлено исключительно на поддержку политической деятельности Джонсона.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник предложил Джонсону лично возглавить иностранный контингент на Украине. Так парламентарий отреагировал на идею политика отправить в республику западных военных вопреки предупреждениям Москвы. По словам Колесника, Джонсону стоит руководить этими силами не из Лондона, а прямо на месте.