В Госдуме дали совет Джонсону после призыва отправить военных на Украину Депутат Колесник предложил Джонсону возглавить иностранный контингент на Украине

Бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону следует возглавить иностранный контингент на Украине, такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Колесник, чьи слова приводит Lenta.ru. Он прокомментировал призыв политика отправить в республику западных военных вопреки предупреждениям России.

Если Джонсон хочет отправить иностранных военных на Украину, то пусть сам все это дело и возглавит. Причем управлять этими войсками будет не из Лондона, а прямо там, на месте, возможно, даже с безопасной части Украины, — заявил депутат.

По словам Колесника, высказывания Джонсона всегда были спорными. Он также посоветовал экс-премьеру прихватить с собой на Украину людей из британского парламента.

Ранее Колесник заявил, что попытка устроить блэкаут в России обернется полным отключением электричества на Украине. По его словам, угрозы украинского президента Владимира Зеленского не следует принимать всерьез. Однако депутат призвал политика «быть аккуратнее» в выражениях.