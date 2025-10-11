Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 13:31

В Госдуме дали совет Джонсону после призыва отправить военных на Украину

Депутат Колесник предложил Джонсону возглавить иностранный контингент на Украине

Борис Джонсон Борис Джонсон Фото: Roberto Casimiro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону следует возглавить иностранный контингент на Украине, такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Колесник, чьи слова приводит Lenta.ru. Он прокомментировал призыв политика отправить в республику западных военных вопреки предупреждениям России.

Если Джонсон хочет отправить иностранных военных на Украину, то пусть сам все это дело и возглавит. Причем управлять этими войсками будет не из Лондона, а прямо там, на месте, возможно, даже с безопасной части Украины, — заявил депутат.

По словам Колесника, высказывания Джонсона всегда были спорными. Он также посоветовал экс-премьеру прихватить с собой на Украину людей из британского парламента.

Ранее Колесник заявил, что попытка устроить блэкаут в России обернется полным отключением электричества на Украине. По его словам, угрозы украинского президента Владимира Зеленского не следует принимать всерьез. Однако депутат призвал политика «быть аккуратнее» в выражениях.

Госдума
депутаты
Андрей Колесник
Британия
Великобритания
Борис Джонсон
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вкусовщина»: Собчак жестко высказалась об изучении песен SHAMAN в школах
Поездка Меган Маркл в Париж встревожила близких принца Гарри
Джиган записал песню о любви на фоне слухов о разводе
Орбан первым бросил вызов антироссийским военным планам Евросоюза
Российской волейболистке наложили 13 швов после травмы на тренировке
«Спорт должен быть вне политики»: в РФС поддержали решение ФИФА по Израилю
Молодая мать двоих детей пошла к стоматологу и не вернулась
«Нет слов»: Хинштейн сообщил об убийстве ВСУ водителя грузовика
Вкус, который удивит: маринуем капусту с виноградом и базиликом
Самойлова впервые вышла на связь после сообщений о разводе
Экономист объяснил, что будет с криптовалютой до конца года
Мужчина ударил ножом друга и изнасиловал его жену
В Верховной раде озвучили новых врагов Ермака
Как в РФ зарабатывать больше 200 тысяч: самые доходные профессии, Росстат
На Украине неизвестные «заминировали» три поезда
Украинский дрон ударил по автомобилю с семейной парой
Пенсионер пошел на крайние меры для защиты внука в тюрьме
Три уголовных дела, свадьба за 100 млн, помощь СВО: как живет блогер Литвин
Орбан показал сгенерированный ИИ ролик с Зеленским и презентацией телефона
В МО Британии рассказали о миссии НАТО у российских границ
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.