Загадочная смерть криптоблогера Кудо: что известно, связь с ГУР Украины

В Оболонском районе Киева обнаружили тело криптоблогера Кости Кудо (настоящее имя — Константин Ганич). Кто он такой, что произошло, как Кудо был связан с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины?

Что известно о смерти Кудо

Как сообщила нацполиция Киева, правоохранители ночью 11 октября нашли тело 32-летнего мужчины с огнестрельным ранением в салоне автомобиля Lamborghini Urus. Рядом, как утверждается, был найден зарегистрированный на криптобизнесмена пистолет.

Украинские СМИ уточнили, речь идет о блогере Кудо. Смерть Константина также подтвердили в его Telegram-канале: «Константин Кудо трагически ушел из жизни. Причины устанавливаются следствием».

«Какая-то загадочная смерть, мутные обстоятельства», «Красивая жизнь оборвалась рано», — прокомментировали новость пользователи Сети.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Версия о самоубийстве выдвигается как основная. Блогер мог решить свести счеты с жизнью на фоне обрушения мирового крипторынка. В ночь с 10 на 11 октября обвалились акции многих крупных американских компаний, а также почти вся криптовалюта. Украинские Telegram-каналы пишут, что Кудо мог потерять минимум $30 млн инвесторских денег.

«Накануне смерти мужчина сообщал близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей, а также отправил им прощальное сообщение», — сообщили в полиции.

Однако пожелавший остаться анонимным криптоинвестор не согласился с такой версией смерти Кудо. В беседе с украинским изданием «Страна» он указал, что если бы после каждого обвала рынка «криптаны» убивали себя, «то уже б все они в земле сырой лежали».

«Все знают, что крипта может в любой момент резко упасть, так же как и потом резко вырасти. Сейчас крипта упала, потом поднимется. Это обычная история. Можно, конечно, допустить, что конкретно вчера или сегодня Кудо должен был отдать инвесторам, чьими средствами он управлял, крупную сумму и не смог этого сделать из-за обвала рынка», — порассуждал он, отметив, что есть много способов, как решить эту проблему и передоговориться.

Какая еще есть версия смерти Кудо, связь с ГУР Украины

«Страна» со ссылкой на знакомых криптоблогера уточнила, что незадолго до своей смерти Константин сталкивался с давлением украинских силовиков, которые вымогали с него долю с дохода от криптоопераций.

Кроме того, утверждается, что Ганич сотрудничал с ГУР Минобороны Украины.

«Криптопредприниматель Константин Ганич сотрудничал с Главным управлением разведки Украины. Он управлял средствами на сумму около $65 млн (более 5,2 млн рублей), из которых $10 млн (более 812 млн рублей) были от ГУР», — пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что Кудо не так давно потерял около $1,3 млн (более 105 млн рублей) после закрытия одного из проектов. По информации Mash, позже ему удалось вернуть эти деньги инвесторам, однако бизнесмен начал получать угрозы.

Чем известен Кудо

Ганич занимал пост директора «Ассоциации трейдеров Украины» и был известен своим демонстративным образом жизни. Кроме того, у него была единственная на Украине Ferrari 296 GTB стоимостью 15 млн гривен (29,2 млн рублей).

Костя Кудо (настоящее имя — Константин Ганич)

На Telegram-канал Константина подписаны около 68 тысяч человек. У его аккаунта в Instagram (деятельность в РФ запрещена) насчитывается 62,5 тысячи. В описании аккаунта Ганича сказано, что он сооснователь двух проектов, связанных с криптовалютой.

