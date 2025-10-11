Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 13:08

Renault окончательно пропадут из России? Санкции, беспилотники для Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство РФ ввело санкции против крупного французского автомобильного концерна. С чем это связано, при чем здесь беспилотники для Украины, правда ли Renault окончательно пропадут из России?

Почему против Renault ввели санкции

Согласно постановлению правительства, концерн Renault внесен в перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, против которых действуют специальные экономические меры.

В связи с этим теперь с концерном и его «дочками» запрещено совершать любые сделки, в том числе внешнеторговые. Кроме того, контрагенты Renault освобождены от исполнения финансовых и контрактных обязательств перед компанией. Соответствующее постановление было принято во исполнение президентского указа 2022 года «О применении ответных специальных экономических мер».

В начале июня радиостанция Franceinfo сообщила, что Renault собирается наладить на территории Украины производство беспилотников. В самой компании заявили, что окончательное решение не принято. Как указывало Минобороны Франции, крупный автоконцерн запустит производство дронов, но не уточняло, о какой именно компании идет речь.

В середине того же месяца первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что власти России видят недружественные действия Renault и учтут этот момент при рассмотрении вопроса о возможном возвращении французской компании на российский рынок.

Денис Мантуров Денис Мантуров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сможет ли Renault вернуться в Россию

Renault покинула Россию весной 2022 года. Французский автоконцерн передал долю в АвтоВАЗе (67,69% акций) ФГУП «НАМИ». Завод в Москве компания передала правительству столицы. Оставшиеся акции АвтоВАЗа сохранил «Ростех». Renault оставляла за собой опцион на обратный выкуп акций в течение шести лет, завод выкупить она не сможет.

Как ранее отмечал Мантуров, Renault делал и делает все для того, чтобы не иметь возможности реализовать опцион на возвращение в Россию. Помимо заявлений о сотрудничестве с Киевом, компания прервала все цепочки, связанные с кооперационными поставками, а также не оказывала никакого содействия в этой части по отношению к АвтоВАЗу, пояснил он.

До этого о маловероятности возвращения Renault в Москву говорил столичный мэр Сергей Собянин, объяснявший, что западной компании «вряд ли что-то тут светит». Это было еще до того, как стало известно о планах автогиганта наладить производство беспилотников на Украине, по поводу которых якобы пока нет окончательного решения.

«Сделали свой выбор», — оценивают пользователи перспективы Renault вернуться на российский рынок.

В сентябре также сообщалось, что Роспатент отказал Renault в регистрации товарного знака в России. Согласно информации из электронной базы МБ ВОИС, компания подала заявку на регистрацию товарного знака Reno для производства и продажи автомобилей в октябре 2024 года, а предварительный отказ ей пришел в апреле 2025 года.

При этом перспектив, что автомобили Renault окончательно пропадут из России, не предвидится.

