Королевская семья Британии: новости, принца Уильяма довели до слез

Принц Уильям едва сдерживал слезы, разговаривая с женщиной, потерявшей мужа из-за самоубийства, передает RadarOnline. Какие еще новости королевской семьи известны сегодня, 11 октября?

Кто довел Уильяма до слез

В рамках мероприятия, приуроченного ко Всемирному дню психического здоровья, будущий король Великобритании побеседовал с Риан Мэннингс, которая в 2012 году внезапно потеряла сына Джорджа из-за недиагностированной болезни. Пять дней спустя ее муж Пол покончил с собой. Мэннингс объяснила, что Пол винил себя в смерти их сына. Во время эмоционального разговора Уильям спросил ее, как она справилась с утратой и как ей удалось вырастить двоих детей.

«Оглядываясь назад, я до сих пор не понимаю, как мы это пережили», — отметила вдова.

Уильям был тронут ее историей и нуждался в минуте, чтобы прийти в себя. Мэннингс заметила реакцию принца и спросила: «Ты в порядке?»

Успокоившись, принц Уэльский сказал: «Лучший способ предотвратить самоубийство — поговорить об этом [с близким человеком]. Говорить об этом как можно раньше. Поговорите об этом с близкими — с теми, кому вы доверяете, с друзьями».

Принц Уильям Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из-за чего Камилла невзлюбила Миддлтон

По сообщению RadarOnline, Кейт Миддлтон и королева Камилла переживают разлад в отношениях. Высокопоставленные помощники сообщили, что атмосфера между двумя женщинами «ледяная».

«Напряжение происходит из-за растущей борьбы за власть внутри королевской семьи, поскольку принцесса Уэльская возвращается в общественную жизнь после лечения рака, а королева Камилла все больше опасается, что она затмит ее популярность», — пишет издание.

Во время возвращения Кейт в прошлом году Камилла взяла на себя дополнительные обязанности. Однако, по словам придворных, с возвращением Миддлтон в центр внимания произошли разногласия по поводу той, которая теперь считается главной женской фигурой монархии.

«Камилла упорно трудилась, чтобы доказать это после многих лет критики, и ей не нравится мысль о том, что ее затмят. <...> Возвращение Кейт было огненным, профессиональным и очень „королевским“ — очевидно, что она готовит себя к будущему, и это беспокоит Камиллу», — пояснил источник.

Близкие к Уильяму инсайдеры утверждают, что его жена не намерена сеять раздор, а просто готовится стать следующей королевой-консортом.

«Кейт сосредоточена на своих обязанностях и здоровье», — сообщил источник.

Читайте также:

Погода в Москве в субботу, 11 октября: мороз ударит уже вечером?

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 октября: где сбои в РФ

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября