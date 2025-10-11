Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 октября: где сбои в РФ

Сегодня, 11 октября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Башкортостане и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 11 октября

Жалобы на проблемы с мобильным интернетом поступают из десятков регионов, следует из данных мониторингового сайта «Сбой.рф». Наибольшее число обращений приходит от абонентов МТС. Сбои в сетях оператора наблюдаются в Башкортостане — 26%, Москве — 17%, Свердловской области — 11%, Самарской области — 8%, Ростовской области — 6%, на Сахалине, в Карелии, Татарстане, Оренбургской, Новосибирской областях, Тюмени — по 4%, Красноярском крае, Иркутской области, Хабаровском крае, Крыму, Пензенской области — по 2%.

Почему не работает мобильный интернет 11 октября

Мобильный интернет отключают в целях противодействия беспилотникам в условиях угрозы атаки БПЛА. Власти регионов предупреждают местных жителей о понижении качества сигнала мобильной сети.

Так, вечером 10 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории региона введен режим «Беспилотная опасность». Угроза была отменена 11 октября около 06:40 мск.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ночью 10 октября сообщил, что несколько обломков БПЛА повредили объекты гражданской инфраструктуры на территории региона.

«Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА на улице 50 лет Октября в Волгограде в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла», — говорится в сообщении.

В Кремле заявили, что отключение мобильного интернета полностью оправданно в условиях угрозы атаки БПЛА.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, — все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Будет ли работать интернет в выходные дни в России

Минцифры опровергло информацию о планах по отключению интернета в России в выходные дни, которая была распространена в Сети 9 октября.

«Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от имени пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствует действительности. Фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работает штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе. Никаких планов по отключению нет», — уточнили в ведомстве.

Какие сайты работают во время ограничений

Несмотря на ограничения работы мобильных сетей, доступными остаются ресурсы из «белого списка» Минцифры: «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, официальный сайт платежной системы «Мир», сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

В ведомстве подчеркнули, что перечень не конечный и будет регулярно пополняться.

