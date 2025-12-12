Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 19:49

В Роскомнадзоре «открестились» от замедления Telegram

Роскомнадзор опроверг ограничение работы Telegram в настоящее время

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В настоящее время к Telegram не применяются новые ограничения, пишет РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор. До этого в Telegram-каналах стали появляться посты о медленной работе мессенджера. Пользователи жаловались на проблемы с отправкой сообщений и загрузкой медиафайлов.

По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется, — рассказали агентству.

Ранее сообщалось, что жители России столкнулись с длительными перебоями в работе мессенджера Telegram. На Москву пришлось 28% всех сообщений о сбоях, на Нижегородскую область — 11%, а на Краснодарский край — 10%. За сутки на работу приложения пожаловались 528 человек. До этого заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев выразил мнение, что причиной неполадок в работе мессенджера Telegram может быть активность системы радиоэлектронной борьбы ВС РФ.

В то же время в обновленных версиях приложения Telegram для iOS и Android появилась функция авторизации через ключи доступа Passkey. Для его создания необходимо подтвердить личность, используя сканирование лица, отпечатка пальца или код-пароль.

