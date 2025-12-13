Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 00:17

УЕФА озвучил, сколько выплатит РФС за неучастие в еврокубках

Лука Модрич празднует победу с трофеем во время финального матча Лиги чемпионов УЕФА Лука Модрич празднует победу с трофеем во время финального матча Лиги чемпионов УЕФА Фото: IMAGO/David Klein/Global Look Press
Российский футбольный союз (РФС) получит от Союза европейских футбольных ассоциаций €3,8 млн (357 млн рублей). Эти средства выделяются в рамках программы солидарных выплат для клубов, не участвующих в основных этапах еврокубков, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Выплаты зависят от позиции страны в рейтинге ассоциаций. Расчет суммы состоит из двух частей: 70% определяются местом в рейтинге, а 30% рассчитываются пропорционально доходам клуба, который заработал больше других представителей данной ассоциации в прошлых еврокубковых кампаниях.

Средства должны быть перечислены национальной ассоциацией клубам высшего дивизиона, которые не принимают участия в общем этапе Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Выплаты распределяются между этими клубами в равных долях.

В текущем клубном рейтинге УЕФА Россия занимает 30-е место. Ассоциации из первой пятерки рейтинга (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция) получат по €10 млн (939 млн рублей). Российские клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях решением ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций подал в Россию заявку на регистрацию товарного знака «Евро-2028» для широкого спектра товаров и услуг. Документ поступил 5 декабря из Швейцарии и охватывает 13 классов МКТУ, включая одежду, видеоигры, телекоммуникационные и туристические услуги.

УЕФА
футбол
выплаты
еврокубки
