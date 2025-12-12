Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 22:56

Губернатор Севастополя прокомментировал информацию о землетрясении

Губернатор Севастополя Развожаев подтвердил данные о землетрясении в Черном море

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Вечером 13 декабря в Черном море произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По оперативным данным Крымской сейсмической сети, эпицентр подземного толчка находился в море на расстоянии около 24 километров от города.

По словам специалистов, слабая и регулярная сейсмичность — это нормально, — успокоил жителей политик.

Землетрясение сопровождалось одним афтершоком (повторным толчком). Развожаев также сообщил, что, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты городской инфраструктуры не пострадали. Он призвал граждан доверять только официальным источникам информации.

Сейсмологи Российской академии наук в Крыму обратились с просьбой ко всем, кто почувствовал подземные толчки, информировать об этом в специальный чат. Там проводится контроль и анализ сейсмических событий.

Ранее сообщалось, что у северо-восточного побережья Японии зарегистрировано мощное землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился у берегов префектуры Аомори на глубине 20 километров, проинформировало национальное метеорологическое управление.

Севастополь
землетрясения
Михаил Развожаев
толчки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
УЕФА озвучил, сколько выплатит РФС за неучастие в еврокубках
Пожар вспыхнул в одном из древнейших монастырей России
Приметы 13 декабря — Андрей Первозванный: гадаем на суженого
Взлет и забвение Николая Рыбникова: чем прославился, как выглядит могила
В Париже отменили совещания по украинскому вопросу
Ученые озвучили, как «инопланетный корабль» будет сближаться с Землей
Захарова одним словом охарактеризовала решение ЕК о заморозке активов РФ
Южнокорейская компания зарегистрировала в России три новых бренда
США сняли санкции с важной для Бразилии персоны
Куба резко осудила США после захвата венесуэльского танкера
Беспилотник ВСУ повредил жилой дом и инфраструктуру в ДНР
Губернатор Севастополя прокомментировал информацию о землетрясении
Дело Эпштейна пополнилось десятками тысяч новых фото
Людей эвакуировали из «ВТБ Арены» на Ленинградском проспекте Москвы
В Евросоюзе дали оценку планам Украины вступить в Блок к 2027 году
Зеленского уличили в попытке затянуть время для новой провокации
«Его унижают больше всех в мире»: на Западе Зеленского списали со счетов
После атаки дронов ВСУ в российском городе ввели режим ЧС
Захарова рассказала любимую шутку Лаврова о древнейшей профессии
«Помощь приближается»: Дмитриев увидел в Орбане героя из «Игры престолов»
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.