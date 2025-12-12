Губернатор Севастополя прокомментировал информацию о землетрясении Губернатор Севастополя Развожаев подтвердил данные о землетрясении в Черном море

Вечером 13 декабря в Черном море произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По оперативным данным Крымской сейсмической сети, эпицентр подземного толчка находился в море на расстоянии около 24 километров от города.

По словам специалистов, слабая и регулярная сейсмичность — это нормально, — успокоил жителей политик.

Землетрясение сопровождалось одним афтершоком (повторным толчком). Развожаев также сообщил, что, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты городской инфраструктуры не пострадали. Он призвал граждан доверять только официальным источникам информации.

Сейсмологи Российской академии наук в Крыму обратились с просьбой ко всем, кто почувствовал подземные толчки, информировать об этом в специальный чат. Там проводится контроль и анализ сейсмических событий.

Ранее сообщалось, что у северо-восточного побережья Японии зарегистрировано мощное землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился у берегов префектуры Аомори на глубине 20 километров, проинформировало национальное метеорологическое управление.