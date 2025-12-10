Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 16:18

В Госдуме назвали возможную причину массового сбоя в Telegram

Депутат Матвейчев: причиной массового сбоя в Telegram может быть работа РЭБ

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Причиной неполадок в работе мессенджера Telegram может быть активность системы радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Он уточнил, что это объясняет массовость сбоев по стране.

Думаю, что причиной сегодняшнего массового сбоя в работе Telegram является работа радиоэлектронной борьбы ВС РФ, — сказал Матвейчев.

Ранее стало известно, что россияне столкнулись с продолжительными сбоями в работе Telegram. За день на проблему пожаловались 528 человек. Пользователи сообщают о серьезных трудностях при загрузке и отправке медиафайлов. Все операции выполняются с заметными задержками.

До этого сообщалось, что за один час поступило 111 сообщений о сбоях в работе WhatsApp. На данный момент общее количество жалоб за день составило 739.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ранее заявила, что в Тюмени уже не работает WhatsApp. По ее мнению, Telegram тоже скоро будет заблокирован. Она выразила намерение остаться в мессенджере MAX, который ее полностью устраивает.

