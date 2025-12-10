Россиянам рассказали, где безопаснее хранить сбережения

Россиянам лучше и безопаснее всего хранить свои сбережения в золоте, заявил NEWS.ru финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев. По его словам, этот актив обладает максимальной надежностью и защищен от внешних рисков. Он отметил, что стратегия доверия к золоту подтверждается и на государственном уровне.

Если ты гражданин РФ, значительную часть своих сбережений лучше держать в золоте. У многих инвестиционных компаний и банков фонды золота. Они торгуются на Московской Бирже. Я считаю, что вообще нет ничего лучше и надежнее золота. Я считаю, что ничего с фондом золота не случится. Естественно его нельзя арестовать никакими санкциями, потому что все это хранится в России. У нас 35% резервов Центробанка — это золото, которое тоже находится в России, — пояснил Разуваев.

Ранее финансист Юлия Кузнецова заявила, что россиянам следует создать финансовую подушку к старости, поскольку именно эти сбережения позволят закрыть все потребности. Она отметила, что для спокойствия на пенсии следует вовремя разработать личную экономическую стратегию и придерживаться ее.