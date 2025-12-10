Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 14:41

Россиянам рассказали, где безопаснее хранить сбережения

Экономист Разуваев: сбережения безопаснее всего хранить в золоте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россиянам лучше и безопаснее всего хранить свои сбережения в золоте, заявил NEWS.ru финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев. По его словам, этот актив обладает максимальной надежностью и защищен от внешних рисков. Он отметил, что стратегия доверия к золоту подтверждается и на государственном уровне.

Если ты гражданин РФ, значительную часть своих сбережений лучше держать в золоте. У многих инвестиционных компаний и банков фонды золота. Они торгуются на Московской Бирже. Я считаю, что вообще нет ничего лучше и надежнее золота. Я считаю, что ничего с фондом золота не случится. Естественно его нельзя арестовать никакими санкциями, потому что все это хранится в России. У нас 35% резервов Центробанка — это золото, которое тоже находится в России, — пояснил Разуваев.

Ранее финансист Юлия Кузнецова заявила, что россиянам следует создать финансовую подушку к старости, поскольку именно эти сбережения позволят закрыть все потребности. Она отметила, что для спокойствия на пенсии следует вовремя разработать личную экономическую стратегию и придерживаться ее.

деньги
золото
россияне
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о компромате Трампа на Зеленского и его жену
Владислав Бакальчук продал бывшей жене 1% в Wildberries
Генерал раскрыл цель дневной атаки ВСУ на Москву
Экс-нардеп ответил, может ли Зеленский готовить фальсификации на выборах
«Мыслим масштабами аттракциона». Как устроено шоу «История игрушек»
В России готовятся судить замешанных в махинациях на полмиллиарда рублей
В ГД призвали к консолидации для сохранения исторической памяти о ВОВ
«Продолжают продвигать мерзость»: Бородин о прилюдном жесте Бузовой
В Минобороны предупредили о новой атаке ВСУ на Россию
Росгвардия подвела итоги работы по изъятию оружия и взрывчатки за 2025 год
Семиклассница получила жуткие переломы, выпав из окна школы
Политолог оценил слова Зеленского о готовности к выборам на Украине
Кухня одной из стран Европы стала культурным наследием ЮНЕСКО
В московском метро мужчина с «розочкой» набросился на пассажиров
Путин назначил Кутомкина замсекретаря Совбеза России
Раскрыто содержимое «копилки» с вопросами к Путину перед прямой линией
В ФПБК рассказали, что ждет внука Пугачевой после возвращения в Россию
Суд вынес приговор по делу об убийстве, совершенному 25 лет назад
Дегтярев высказался о введении карты болельщика на матчах КХЛ
Дегтярев обрадовал хоккейных болельщиков одним решением
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.