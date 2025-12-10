В Пермском крае появились необычные «ледяные цветы»

На Сылвенском заливе Камского водохранилища на поверхности льда появились так называемые «ледяные цветы», сообщили в центре геоинформационных систем Пермского госуниверситета. Они сформировались в районе села Троица и были заметны лишь короткое время из-за погодных условий, передает РИА Новости.

«Ледяные цветы» на Сылвенском заливе Камского водохранилища в районе села Троица, сформировавшиеся при замерзании залива на фоне сильного мороза и большого контраста температуры воды и воздуха. Сегодня последний день, когда можно было наблюдать это явление, — говорится в сообщении.

Центр опубликовал фотографии кристаллов, напоминающих объемные снежные узоры. «Ледяные цветы» возникают только при сочетании нескольких факторов: тонкого льда, спокойной погоды и температуры воздуха ниже –20°C.

Ранее над Барнаулом наблюдали редкое атмосферное явление — волнообразные облака, напоминавшие морские гребни. В Сети пользователи предположили, что были облака Кельвина — Гельмгольца, которые образуются при взаимодействии двух воздушных масс с разной скоростью.