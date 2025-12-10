Умер создатель ядерного щита России

Умер Радий Илькаев, один из ключевых ученых российской атомной отрасли, сообщил глава Сарова Алексей Сафонов в своем Telegram-канале. Академик РАН, почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ скончался на 88-м году жизни. Сафонов выразил соболезнования родным и близким ученого.

Его интеллект и воля укрепляли оборонный щит страны. Это невосполнимая утрата для российской науки, нашего Ядерного центра и всех саровчан, — отметил Сафонов.

Илькаев был автором фундаментальных научных трудов и десятилетиями отвечал за научно-техническое направление российского ядерного комплекса. Его разработки обеспечили стратегический паритет и безопасность страны.

Ранее на 97-м году жизни скончался всемирно известный архитектор-деконструктивист лауреат Притцкеровской премии Фрэнк Гери. Причиной смерти стало респираторное заболевание. Архитектор умер в собственном доме в калифорнийской Санта-Монике.

До этого в возрасте 84 лет скончался Стив Кроппер — гитарист, автор песен и один из основателей культовой группы Booker T. and the MG’s. Его творчество стало основой звучания легендарного лейбла Stax Records и подарило миру такие хиты, как Green Onion (Sittin' on) и the Dock of the Bay.