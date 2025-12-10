Посла Украины вызвали в МИД Израиля после критики поведения Нетаньяху

Посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в Министерство иностранных дел страны, сообщает портал Ynet. Поводом стали его критические высказывания в интервью о премьер-министре Биньямине Нетаньяху и его беседах с президентом России Владимиром Путиным.

Корнийчук был вызван в МИД для выговора после критики, которую он высказал в интервью по поводу комментариев премьер-министра Биньямина Нетаньяху о его беседах с президентом России Владимиром Путиным, — передает издание.

Во время встречи заместитель генерального директора МИД Израиля Юваль Фукс дал послу понять, что его заявления являются недопустимыми и нарушают нормы дипломатического протокола.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов страны в пяти странах. В частности, Ярослав Мельник стал диппредставителем в Бельгии, Светлана Залищук — в Швеции, а Андрей Плахотнюк — в Канаде.

До этого Зеленский уведомил посла Украины в США Оксану Маркарову о своих планах найти ей замену. Отмечается, что в США были недовольны ею. Маркарова останется на работе в действующей администрации Украины.