Зеленский назначил новых послов Украины в пяти странах Зеленский назначил новых послов Украины в Бельгии, Италии и Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов страны в пяти странах, сообщило издание «Зеркало недели». В частности, Ярослав Мельник стал диппредставителем в Бельгии, Светлана Залищук — в Швеции, а Андрей Плахотнюк — в Канаде.

Газета отметила, что 18–22 июля в Киеве пройдет ежегодное собрание послов.

Ранее Зеленский уведомил посла Украины в США Оксану Маркарову о своих планах найти ей замену. Отмечается, что в США были недовольны ею. Маркарова останется на работе в действующей администрации Украины, однако пока неясно, на каком посту. Ее сменщик в качестве посла в США тоже пока не определен.

Издание «Общественное» отмечает, что Маркарова имеет тесные связи с Демократической партией США и подвергалась критике со стороны республиканцев. Таким образом, отстранение посла может быть попыткой Зеленского угодить президенту США в условиях приостановки поставок оружия Киеву.

До этого Зеленский уволил главу городской военной администрации Херсона Романа Мрочко. Чиновник занимал эту должность с марта 2023 года.