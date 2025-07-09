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09 июля 2025 в 16:58

Зеленский назначил новых послов Украины в пяти странах

Зеленский назначил новых послов Украины в Бельгии, Италии и Швеции

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов страны в пяти странах, сообщило издание «Зеркало недели». В частности, Ярослав Мельник стал диппредставителем в Бельгии, Светлана Залищук — в Швеции, а Андрей Плахотнюк — в Канаде.

Газета отметила, что 18–22 июля в Киеве пройдет ежегодное собрание послов.

Ранее Зеленский уведомил посла Украины в США Оксану Маркарову о своих планах найти ей замену. Отмечается, что в США были недовольны ею. Маркарова останется на работе в действующей администрации Украины, однако пока неясно, на каком посту. Ее сменщик в качестве посла в США тоже пока не определен.

Издание «Общественное» отмечает, что Маркарова имеет тесные связи с Демократической партией США и подвергалась критике со стороны республиканцев. Таким образом, отстранение посла может быть попыткой Зеленского угодить президенту США в условиях приостановки поставок оружия Киеву.

До этого Зеленский уволил главу городской военной администрации Херсона Романа Мрочко. Чиновник занимал эту должность с марта 2023 года.

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