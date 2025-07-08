Зеленский уволит посла Украины в США Зеленский уведомил посла Украины в США Маркарову, что готовит ей замену

Президент Украины Владимир Зеленский уведомил посла Украины в США Оксану Маркарову о своих планах найти ей замену, сообщает издание «Общественное. Новости» со ссылкой на источники в офисе Зеленского. Отмечается, что в США были недовольны ею.

По информации издания, Маркарова останется на работе в действующей администрации Украины, однако пока неясно, на каком посту. Ее сменщик в качестве посла в США тоже пока не определен.

Согласно информации издания, Маркарова имеет тесные связи с Демократической партией США и подвергалась критике со стороны республиканцев. Таким образом, отстранение посла может быть попыткой Зеленского угодить президенту США в условиях приостановки поставок оружия Киеву.

Ранее Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха. Правительство Украины поддержало решение президента. Местные СМИ писали, что чиновник «фактически подтвердил» проведение награждения военных в Сумах накануне атаки, которая произошла 13 апреля.

Позже Зеленский уволил главу городской военной администрации Херсона Романа Мрочко. Чиновник занимал эту должность с марта 2023 года.