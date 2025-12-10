Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 15:47

В работе популярного мессенджера произошел сбой

На работу WhatsApp в России поступило 111 жалоб за 60 минут

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

За последние 60 минут было зафиксировано 111 жалоб на перебои в работе мессенджера WhatsApp, сообщает сервис «Сбой.рф». Общее количество сообщений о проблемах за сегодняшний день достигло 739.

Основные жалобы поступают из Москвы. На столицу приходится 23% всех обращений. На втором месте по этому показателю Свердловскую область — 12% обращений. Также пользователи в Краснодарском крае сообщают о проблемах мессендежра, на данный регион пришлось 8% обращений.

Ранее директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров объяснил, что ограничение доступа осуществляется регуляторами на уровне интернет-провайдеров, которые блокируют соединение с серверами приложения. Эксперт также предостерег о повышении рисков кибермошенничества.

До этого бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин говорил, что полная блокировка WhatsApp на территории России не является необходимой мерой. По его словам, вместо тотального запрета стоит применять более точечные регуляторные подходы. Он предложил вводить целевые ограничения, направленные конкретно на противодействие распространению материалов экстремистского содержания.

жалобы
WhatsApp
мессенджеры
сбои
приложения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нарышкин раскрыл, чем СВР занимается за рубежом
Стало известно, кого выбрали новым президентом Швейцарии
Киев теряет Харьковскую и Сумскую области: новости СВО на вечер 10 декабря
Шарий заявил о передаче США Киеву компромата на Зеленского
Раскрыто, уйдет ли Зеленский с поста президента в 2026 году
Будущее промышленных площадок: зачем новым заводам нужны гибкие здания
Влад Бумага не смог добиться компенсации за дизайн футболок с его образом
Известный шоумен погасил 2 млн рублей задолженности перед ФНС
В МВД рассказали, как «достали» подозреваемого из-за границы
Звезда женских романов умерла от рака мозга
Мишустин раскрыл, что придаст молодым родителям уверенности в будущем
В РЖД напомнили о правилах посадки на поезда «Ласточка»
Гинеколог раскрыла, как постоянный стресс отражается на женском здоровье
Три человека погибли при атаке ВСУ на российскую больницу
Сбой Telegram в России 10 декабря: что известно, его уже блокируют?
Тренер объяснила, могут ли зимние забавы заменить тренировки
В США захотели предъявить импичмент Хегсету
Медики погибли при атаке ВСУ на российский регион
От импорта к локальному производству: новая структура рынка круп в России
В Британии раскрыли, что показал «вояж» Зеленского по Европе
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.