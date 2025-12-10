В работе популярного мессенджера произошел сбой На работу WhatsApp в России поступило 111 жалоб за 60 минут

За последние 60 минут было зафиксировано 111 жалоб на перебои в работе мессенджера WhatsApp, сообщает сервис «Сбой.рф». Общее количество сообщений о проблемах за сегодняшний день достигло 739.

Основные жалобы поступают из Москвы. На столицу приходится 23% всех обращений. На втором месте по этому показателю Свердловскую область — 12% обращений. Также пользователи в Краснодарском крае сообщают о проблемах мессендежра, на данный регион пришлось 8% обращений.

Ранее директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров объяснил, что ограничение доступа осуществляется регуляторами на уровне интернет-провайдеров, которые блокируют соединение с серверами приложения. Эксперт также предостерег о повышении рисков кибермошенничества.

До этого бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин говорил, что полная блокировка WhatsApp на территории России не является необходимой мерой. По его словам, вместо тотального запрета стоит применять более точечные регуляторные подходы. Он предложил вводить целевые ограничения, направленные конкретно на противодействие распространению материалов экстремистского содержания.