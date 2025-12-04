Степашин нашел способ обойтись без блокировки WhatsApp Степашин предложил блокировать в WhatsApp только запрещенный контент

Нет необходимости полностью блокировать в России мессенджер WhatsApp, заявил ТАСС бывший премьер-министр страны Сергей Степашин. Вместо этого он предложил более точечный подход к регулированию.

Степашин, занимающий пост председателя Ассоциации юристов России, считает, что альтернативой полной блокировке WhatsApp могут стать целевые ограничения. Они должны быть направлены строго против распространения экстремистского контента.

Политик призвал не повторять опыт масштабных запретов, напомнив о практике советских времен. По его мнению, современные технические возможности позволяют действовать избирательно.

Мы уже в свое время закрывали в Советском Союзе — будут лакуны, дыры и так далее <…>, там, где есть экстремизм, терроризм — это можно блокировать. Технически сегодня эта возможность есть, — пояснил свою позицию Степашин.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал россиян не переживать из-за возможной блокировки WhatsApp на территории страны. В качестве аргумента он привел пример Китая, где мессенджер давно запрещен. Блогер указал, что корпорация Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), владеющая WhatsApp, игнорирует российское законодательство и не идет на контакт с государственными органами.