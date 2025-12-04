Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 05:30

Степашин нашел способ обойтись без блокировки WhatsApp

Степашин предложил блокировать в WhatsApp только запрещенный контент

Сергей Степашин Сергей Степашин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нет необходимости полностью блокировать в России мессенджер WhatsApp, заявил ТАСС бывший премьер-министр страны Сергей Степашин. Вместо этого он предложил более точечный подход к регулированию.

Степашин, занимающий пост председателя Ассоциации юристов России, считает, что альтернативой полной блокировке WhatsApp могут стать целевые ограничения. Они должны быть направлены строго против распространения экстремистского контента.

Политик призвал не повторять опыт масштабных запретов, напомнив о практике советских времен. По его мнению, современные технические возможности позволяют действовать избирательно.

Мы уже в свое время закрывали в Советском Союзе — будут лакуны, дыры и так далее <…>, там, где есть экстремизм, терроризм — это можно блокировать. Технически сегодня эта возможность есть, — пояснил свою позицию Степашин.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал россиян не переживать из-за возможной блокировки WhatsApp на территории страны. В качестве аргумента он привел пример Китая, где мессенджер давно запрещен. Блогер указал, что корпорация Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), владеющая WhatsApp, игнорирует российское законодательство и не идет на контакт с государственными органами.

Сергей Степашин
блокировки
WhatsApp
экстремизм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одного из ключевых союзников Киева подловили на нежелании продолжать помощь
В США задержан студент, готовивший массовый расстрел в университете
«Виртуальный характер»: американист о политическом будущем Залужного
Теща американского журналиста рассказала о жестокости ВСУ в Алексеевке
Кошатникам ответили, как установить елку дома без стресса для питомцев
Нутрициолог ответила, можно ли есть мясо на завтрак
Юрист раскрыл, чем грозит перевозка лыж без чехла в общественном транспорте
В США умер известный джазовый гитарист
Россиянам рассказали неочевидные причины для снятия с рейса
Легендарная биатлонистка Домрачева раскрыла, почему не выступала за Россию
Для старшеклассников подготовили новый учебный стандарт
Путешественникам рассказали об особенностях Саудовской Аравии
К чему снится колокол: предвестие перемен — полное толкование
Степашин нашел способ обойтись без блокировки WhatsApp
Юрист предупредил об уголовной ответственности за запуск фейерверков
Гороскоп на 4 декабря. Кому не нужны конфликты? Кто должен дарить цветы?
Янтык — сочный татарский чебурек без масла: не жирный и очень вкусный!
Лестница во сне: успех, неудачи и судьба — полное толкование
Беспилотник ВСУ уничтожили на подлете к Москве
Списание долгов напрямую со вклада: что изменилось в правилах ФНС в 2025-м
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.