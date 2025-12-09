ТИЭФ'25
Хлеб дома больше не залеживается — готовлю вкуснющую запеканку даже из черствого: лучше любых бутербродов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Дети обожают эту запеканку! Она похожа на пиццу, но готовится быстрее и полезнее. Можно вовлечь детей в процесс — пусть сами выкладывают начинку.

Для запеканки мне понадобится: тостовый хлеб (6-8 ломтиков), яйца (4 шт.), молоко (200 мл), тертый сыр (100 г), ветчина или курица (100 г), помидоры черри (5-6 шт.), зелень, соль, перец.

Форму для запекания смазываю маслом. Выкладываю ломтики хлеба в один слой. Если хлеб очень свежий, можно немного подсушить его на сухой сковороде. Ветчину или курицу нарезаю небольшими кубиками, помидоры черри режу половинками, зелень мелко рублю. Равномерно распределяю начинку поверх хлеба. В миске взбиваю яйца с молоком, солью и перцем до однородности. Заливаю этой смесью хлеб с начинкой, слегка прижимаю ложкой, чтобы вся масса пропиталась. Сверху обильно посыпаю тертым сыром. Оставляю на 5-7 минут для пропитки. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до золотистой сырной корочки. Даю немного остыть в форме, затем нарезаю на порции. Подаю теплой со сметаной или свежими овощами.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные, и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
