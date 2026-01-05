Салат «Жемчужина» с морским коктейлем и икорной шапкой — мой хит к любому празднику: готовится быстро и выглядит роскошно

Готовите праздничное меню в последний момент? Этот салат станет вашим спасением! Минимальное время приготовления, доступные ингредиенты, а результат выглядит так, будто вы провели на кухне несколько часов.

4 отварных яйца натираю на средней терке. 200 г крабовых палочек нарезаю тонкой соломкой. 180 г вареного или маринованного морского коктейля (кальмары, мидии, осьминоги) промокаю бумажным полотенцем. 100 г твердого сыра натираю на мелкой терке.

Собираю салат слоями в следующей последовательности: крабовые палочки, морской коктейль, яйца, сыр. Каждый слой аккуратно промазываю майонезом. Верхний слой украшаю имитированной икрой и веточками свежего укропа. Даю салату пропитаться в холодильнике 20–30 минут перед подачей.

