10 декабря 2025 в 20:39

Дело фигуранта «пушистой» банды отправили на пересмотр

Суд отменил оправдание Боровику и направил его дело на пересмотр

Свердловский областной суд отправил на новое рассмотрение уголовное дело бывшего милиционера Антона Боровика, которого оправдали по обвинениям в участии в «пушистой» банде и убийстве двух человек, сообщает РИА Новости. Обвинение подало апелляцию, требуя пересмотра вердикта Кировского районного суда Екатеринбурга.

В Свердловский областной суд было подано апелляционное представление прокурора. Суд <…> отменил оправдательный приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд иным составом суда, — уточнили в инстанции.

По версии следствия, осенью 1999 года служивший в Кировском РУВД Боровик участвовал в убийстве двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Их вывезли в лесополосу, пытали, а затем задушили и спрятали тела в яме. Присяжные сочли вину Боровика недоказанной, и он получил право на реабилитацию. Теперь ему вновь вменяют превышение полномочий с применением насилия и оружия, а также убийство двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах.

Ранее москвича признали виновным в убийстве женщины, совершенном в 2000 году группой лиц. По версии следствия, преступники избили и зарезали потерпевшую, после чего выбросили ее еще живую с седьмого этажа. Суд приговорил фигуранта к 18 годам колонии строгого режима.

