Суд вынес приговор по делу об убийстве, совершенному 25 лет назад Суд приговорил москвича к 18 годам колонии за убийство в 2000 году

Спустя четверть века москвича признали виновным в совершении убийства группой лиц и приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале. Преступление, при котором в 2000 году двое мужчин избили и выбросили еще живую 30-летнюю женщину с седьмого этажа, было раскрыто при координирующей роли Перовской межрайонной прокуратуры.

В ходе ссоры они подвергли женщину избиению, душили, нанесли многочисленные удары молотком и ножом в область туловища, после чего, еще живую, выбросили из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже, — говорится в сообщении.

