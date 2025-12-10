Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Суд вынес приговор по делу об убийстве, совершенному 25 лет назад

Суд приговорил москвича к 18 годам колонии за убийство в 2000 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Спустя четверть века москвича признали виновным в совершении убийства группой лиц и приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале. Преступление, при котором в 2000 году двое мужчин избили и выбросили еще живую 30-летнюю женщину с седьмого этажа, было раскрыто при координирующей роли Перовской межрайонной прокуратуры.

В ходе ссоры они подвергли женщину избиению, душили, нанесли многочисленные удары молотком и ножом в область туловища, после чего, еще живую, выбросили из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга сообщили, что Красногвардейский суд города приговорил к девяти годам колонии строгого режима основателя известного ночного клуба «Грибоедов» Олега Каштело. Его признали виновным в организации ряда убийств в период с 1993 по 2000 год.

Кроме того, пресс-служба Следственного комитета России передала, что глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела против судьи Мосгорсуда Дмитрия Гришина. Поводом для этого послужило дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими.

