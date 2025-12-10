На Западе объяснили, при как условиях Украина откажется от территорий

На Западе объяснили, при как условиях Украина откажется от территорий The Telegraph: Киев отдаст территории при взаимных уступках со стороны Москвы

Украинские переговорщики в ходе консультаций допустили возможность обсуждения территориальных уступок, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. По информации издания, это произойдет, если Россия выразит готовность к «взаимным шагам», однако не известно, о чем именно идет речь.

Украинские переговорщики предупредили о неприемлемости этого шага, но не исключили возможности отказа от территории, если Россия будет готова пойти на «взаимные» уступки, — сказано в сообщении.

По информации издания, еще одним сложным вопросом в диалоге остается получение Киевом гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Киев допускает продолжение вооруженного конфликта с Россией без помощи Соединенных Штатов, рассчитывая на поддержку Европы. При этом он выразил надежду, что этого не произойдет. Также Сырский заявил, что отказ от территорий является неприемлемым условием для Украины в урегулировании кризисной ситуации.