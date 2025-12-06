ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 10:30

«Справедливый мир»: Сырский поставил точку в вопросе уступки территорий

Сырский заявил о неприемлемости отказа Украины от части территорий

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Ukrainian Presidential Office/Global Look Press
Отказ от территорий является неприемлемым условием для Украины, заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью Sky News. Он предложил закрепить границы страны по текущей линии фронта.

В моем понимании справедливый мир — это мир без предварительных условий, без уступки территорий. Это означает остановку на нынешней линии соприкосновения, — заявил Сырский.

Главком ВСУ также призвал добиться прекращения огня, а затем сесть за стол переговоров. При этом он заявил о готовности Вооруженных сил Украины вести боевые действия дальше. У Киева есть для этого ресурсы, однако «в случае необходимости» сторона может запросить помощь у Европы, добавил Сырский.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что главкома ВСУ могут отправить в отставку в ближайшие несколько недель на фоне тяжелой ситуации на фронте. По его словам, президенту Владимиру Зеленскому необходимо продемонстрировать смену своей команды. Он также обратил внимание на активные зарубежные контакты украинского политика, включая переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и премьер-министром Британии Киром Стармером.

