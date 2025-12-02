Военэксперт ответил, отправят ли Сырского в отставку после провалов ВСУ Военэксперт Кнутов: Сырского могут отправить в отставку через несколько недель

Главкома Вооруженными силами Украины Александра Сырского могут отправить в отставку в ближайшие несколько недель на фоне тяжелой ситуации на фронте, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, президенту Владимиру Зеленскому необходимо продемонстрировать смену своей команды. Он также обратил внимание на активные зарубежные контакты украинского политика, включая переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и премьер-министром Британии Киром Стармером.

Сырского легко могут отправить в отставку. Это вопрос нескольких недель. Многое будет зависеть от того, как будет развиваться скандал с коррупцией: будут его гасить или, наоборот, раскручивать. Зеленскому сейчас нужно как-то показать, что он меняет команду, что он незаменимый. Он поехал к Макрону, встретился с ним, уговорил его, чтобы тот позвонил Стиву Уиткоффу (спецпосланник президента США. — NEWS.ru). Там в это время был Рустем Умеров (секретарь СНБО Украины. — NEWS.ru). Стармер участвовал в этом разговоре. То есть Уиткоффа обрабатывали как могли, с расчетом, что он уже сегодня летит к Владимиру Путину и представит необъективную ситуацию, — пояснил Кнутов.

По его словам, Зеленский в критические моменты часто оказывается за границей, что в будущем может позволить ему дистанцироваться от военных неудач. Он отметил, что такая тактика дает возможность перевести ответственность на военное руководство, в частности на Сырского.

Многие журналисты на Украине обратили внимание, что когда тяжелая ситуация на фронте, то Зеленский куда-то сбегает за границу. Для чего? Когда произойдет что-то серьезное, он всегда сможет сказать: «Меня не было. Я решал вопросы с деньгами, закупками оружия. А эти балбесы без меня все сдали». Как говорится, всегда можно перевести стрелки на Сырского или кого-то еще, — резюмировал Кнутов.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что вторник, 2 декабря, является важным днем для мирных переговоров по Украине. Таким образом он прокомментировал визит Уиткоффа в Москву. В рамках поездки в Россию спецпосланник президента США встретится с Путиным.