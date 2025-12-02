День матери
02 декабря 2025 в 10:48

«Важный день для мира»: российский переговорщик оценил визит Уиткоффа

Дмитриев назвал 2 декабря важным днем для переговоров в связи с визитом Уиткоффа

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Этот вторник, 2 декабря, является важным днем для мирных переговоров по Украине, написал в социальной сети X глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Таким образом он прокомментировал визит в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.

Важный день для мира: команда, которая разработала мирное соглашение президента Трампа по Газе, приедет в Москву, чтобы продвигать программу Трампа по мирному урегулированию на Украине, — убежден Дмитриев.

В рамках поездки в Россию Уиткофф встретится с президентом Владимиром Путиным. Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, он уже направляется в Москву. Визит спецпосланника президента США станет уже шестым по счету в этом году.

Ранее Дмитриев заявил, что истерика со стороны разжигателей конфликта на Украине в СМИ может указывать на приближение мирного урегулирования. По его мнению, такой накал — это хорошее предзнаменование.

