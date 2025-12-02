Уиткофф вылетел в Россию на встречу с Путиным

Уиткофф вылетел в Россию на встречу с Путиным Белый дом: Уиткофф вылетел в Россию для переговоров с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф уже направляется в Россию, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. По ее словам, там у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сейчас, конечно же, специальный посланник Уиткофф направляется в Россию, — сказала Левитт.

Уточняется, что визит Уиткоффа в Россию во вторник станет шестым по счету в текущем году. На этот раз, как ожидается, он привезет предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине.

Ранее стало известно, что Стив Уиткофф прилетит в Москву с зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информировал журналистам, что встреча Путина с Уиткоффом состоится во второй половине дня во вторник, 2 декабря.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не пытается устанавливать какие-либо временные рамки для России применительно к урегулированию украинского конфликта. По его словам, конец конфликта и станет тем самым крайним сроком для него.