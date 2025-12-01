Раскрыта неожиданная тема переговоров США и Украины во Флориде CNN: США и Украина обсудили возможный отказ Киева от членства в НАТО

Украина и США во Флориде обсудили вариант, при котором Киев фактически может потерять возможность вступить в НАТО, передает CNN со ссылкой на источник. Речь идет о неформальных соглашениях, которые должны будут вырабатывать сами страны — участницы Альянса совместно с Москвой. Окончательного решения по этому вопросу нет.

Переговорщики обсудили возможный сценарий, при котором Украина фактически будет лишена возможности присоединиться к НАТО, — сказано в материале.

Встреча прошла на гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа во Флориде. США на переговорах также представляли госсекретарь Марко Рубио и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Стороны обговаривали график выборов на Украине и возможность обмена территориями с Россией. При этом со стороны американской делегации ощущалось «определенное давление», разговор складывался непросто, утверждают источники.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о наступлении «важных дней», которые могут принести значительные изменения. Глава государства после телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сообщил, что планирует продолжить контакты с главой Альянса в ближайшее время.